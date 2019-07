Die Botschaft des Festivals ist klar: Die Veranstalter wollen für mehr Toleranz und weniger Fremdenhass demonstrieren. Das möchte auch Herbert Grönemeyer unterstützen: „Eine Gesellschaft muss sich immer wieder versichern, was sie will und was nicht“, sagte er im ZDF.

Der Musiker Joris ist auch in Chemnitz. Er erwarte einen „Rundumschlag an Toleranz, Menschlichkeit und Demokratie“. Das sagte er vor seinem Auftritt dem MDR: „Wir wollen friedlich zusammenkommen, um zu zeigen, dass wir auch mehr bleiben.“

Die Veranstalter sehen das Kosmos-Festival auch als Plattform. Chemnitzer sollen dort diskutieren können, wie sie in Zukunft zusammen leben wollen. Dazu gehöre auch die Aufarbeitung der Ereignisse, die sich im August 2018 in der Stadt abgespielt haben, sagte Organisator Sören Uhle in der Leipziger Volkszeitung.

Rechte Gewalt in Chemnitz

Im vergangenen Jahr kam es in Chemnitz zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen. Auslöser war der gewaltsame Tod eines Deutsch-Kubaners Ende August am Rande des Stadtfestes. Ein weiterer Mann wurde dabei verletzt. Als tatverdächtig gelten ein junger Syrer, der sich mittlerweile vor Gericht verantworten muss, und ein junger Iraker, der auf der Flucht ist.

Auf einem großen Parkplatz feierten Zehntausende im vergangen Jahr das „Wir sind mehr“-Konzert. picture alliance/Sebastian Willnow/dpa

Rechte Gruppen instrumentalisierten die Tat und erklärten Chemnitz zum Beweis für eine gescheiterte Flüchtlingspolitik. Ihre Demos und Gewaltausschreitungen sorgten für bundesweite Schlagzeilen. Die sächsische Stadt wurde als Symbol für Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass wahrgenommen. Um dem etwas entgegenzusetzen, organisierte die Chemnitzer Band Kraftklub ein Konzert gegen Rechtsextremismus.

Innerhalb kurzer Zeit sagten auch die Toten Hosen, Marteria & Casper, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sowie andere Bands und Musiker zu.

65.000 Menschen kamen nach Angaben der Stadtverwaltung zu dem Konzert.

Kosmos: 100 Veranstaltungen in der Stadt

Beim Nachfolger, dem Kosmos-Festival, gibt es heute an 40 Orten in der Chemnitzer Innenstadt über 100 Veranstaltungen wie kostenlose Konzerte, Sportevents, Lesungen und Diskussionsrunden. Viele regionale Gruppen, Vereine und auch Firmen beteiligen sich daran.

Als Veranstaltungsorte werden sämtliche öffentliche Plätze in der Stadt genutzt – aber auch außergewöhnliche Orte wie ein leerstehendes Kaufhaus, ein Waschsalon oder der größte Dönerladen der Innenstadt.

Alle Angebote sind für die Besucher gratis. Die Kosten für die Veranstalter sollen sich auf 400.000 Euro belaufen – die Hälfte davon soll über Sponsoren finanziert werden.

