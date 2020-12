Seit Jahrhunderten versuchen Astronomen, das Geheimnis des „Sterns“ zu lüften, der die Heiligen Drei Könige geführt haben soll. Der Hauptverdächtige zeigt sich gerade jetzt an unserem Himmel – und eigentlich sind es zwei.

2020 hat es bekanntlich in sich. Auch astronomisch ist es ein besonderes Jahr: Im Juli hat uns Komet Neowise besucht, jetzt – kurz vor Weihnachten – dürfen wir wieder ein besonderes Himmelsphänomen beobachten. Manche glauben, es sei dasselbe, das vor über 2.000 Jahren als „Stern von Bethlehem“ am Himmel erschien und den sogenannten Heiligen Drei Königen den direkten Weg zur Krippe wies.

Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kindlein war. Dort aber blieb er stehen. (Matthäus 2,1.9)

Die heilige Familie, die Heiligen Drei Könige und darüber der Stern – eine unserer vermutlich wichtigsten Weihnachtsgeschichten. Aber was steckt dahinter? Imago imago images / Panthermedia

Gab es den „Stern von Bethlehem“ überhaupt?

„Was war das für ein Stern?“, fragen sich Astronomen seit Jahrhunderten. Komet oder Supernova fallen aus: Man weiß heute, dass um die Geburt von Jesus herum nichts dergleichen am israelischen Himmel zu sehen war.

Der Verdacht fällt derzeit stark auf eine Erscheinung, die im Dezember des Jahres 7 v. Chr. über dem Nahen Osten stand. Wem das Jahr komisch vorkommt: Religionshistoriker sind sich heute einig, dass Jesus nicht im Jahr 0, sondern einige Jahre früher geboren ist.

Wenn Jupiter und Saturn spektakulär zu verschmelzen scheinen

Am Montag jedenfalls ist die seltene Planeten-Konstellation bei uns zu sehen: Jupiter und Saturn – die beiden größten Planeten des Sonnensystems – nähern sich dann optisch so stark aneinander an, dass sie zu einem hell erleuchteten Riesenplaneten zu verschmelzen scheinen. Natürlich nur von der Erde aus gesehen: In Wahrheit sind sie 800 Millionen Kilometer voneinander entfernt.

Nächster Termin: 2080

SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl erläutert, was da gerade am Himmel geschieht – und warum er nicht glaubt, dass das die Bibelgeschichte vom Stern von Bethlehem erklärt:

Nachrichten 19.12.2020 „Jupiter und Saturn spielen Stern von Bethlehem“ Dauer 1:53 min

Sicher ist: Der augenscheinliche Überholvorgang des Jupiter kommt zwar rund alle 20 Jahre vor. Ein ähnlich enges Aufeinandertreffen wird es aber erst 2080 wieder geben.

Am besten zwischen 17 und 18 Uhr schauen

Was man jetzt braucht, um diesen „Weihnachtsstern“ zu beobachten, ist vor allem klarer Himmel. Möglicherweise werden einige im Südwesten wegen der vielen Wolken leider nicht in den Genuss kommen.

Sven Melchert von der Vereinigung der Sternenfreunde in Stuttgart sagt im SWR3-Interview, man solle dann auf jeden Fall auf den südwestlichen Himmel achten: Dort sei der „Stern von Bethlehem“ wahrscheinlich recht tief über dem Horizont zu sehen.

Die Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen, die in Baden-Württemberg ab 20 Uhr greifen, müsse man dafür auch nicht brechen: Die beste Zeit für eine Beobachtung sei zwischen 17 und 18 Uhr.

Hier erklärt Melchert, wie man das Himmelsphänomen auch als Stadtbewohner sehen kann: