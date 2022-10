Ein Video zeigt: Die Profis vom VfL Wolfsburg sitzen Freitag im Zug ohne Masken. Als eine Zugbegleiterin sie anspricht, erntet sie Gelächter. Was war da los?

Die Mannschaft mit Trainer Niko Kovač sitzt am Freitag (21. Oktober) im ICE auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Leverkusen. So weit so gut. Aber an die vorgeschriebene FFP2-Maske im Zug wollten sich mehrere Spieler nicht halten.

VfL-Spieler missachten Maskenpflicht im Zug

Ein Video zeigt, wie mehrere Spieler die Maske am Ohr baumeln ließen, unter dem Kinn hängen oder ganz abgenommen hatten.

Ein zufällig mitreisender WDR-Reporter wurde Zeuge wie einige Spieler, auch nach mehrmaligen Hinweisen der Zugbegleiterin, nur mit kollektivem Gelächter reagierten. So soll sich etwa Abwehrspieler Micky van de Ven die Maske kurzzeitig wie einen Hut auf den Kopf gesetzt haben.

Die Sportschau schreibt, Paulo Otávio habe seinem Sitznachbarn, Towart Pavao Pervan, nach der vierten Ermahnung durch die Zugbegleiterin, den Tipp gegeben, besser aufzupassen und die Maske immer dann aufzusetzen, wenn ein Bahn-Mitarbeiter vorbeikäme.

Ohne Maske im Zug: VfL Wolfsburg entschuldigt sich

An Bord habe sich keiner der Vereinsverantwortlichen äußern wollen, so der WDR. Die Zugbegleiterin sagte dem WDR: „Ich finde das Verhalten der Spieler nicht respektvoll.“

Am Samstag äußerte sich der Verein in einer Stellungnahme auf seiner Webseite und entschuldigte sich für das „unprofessionelle und unangebrachte“ Verhalten seiner Spieler. Ganz besonders beim Personal der Deutschen Bahn entschuldigten sich die Wölfe „für das respektlose Auftreten insgesamt, das bislang so noch nicht aufgetreten ist und auch nicht dem üblichen Verhalten des Teams entspricht“.

Trainer Niko Kovač habe bereits am Freitag nach der Ankunft im Teamhotel vor der versammelten Mannschaft das Fehlverhalten „klar und deutlich“ angesprochen. Nach der Rückkehr nach Wolfsburg wolle man den Vorfall detailliert aufklären, so der Verein.

Auf Twitter hatten sich mehrere User zuvor über das Verhalten der VfL-Profis aufgeregt.

@UnruheImKarton Das muss Konsequenzen für diesen Verein und seine, ach so teuren, Spieler haben!

@UnruheImKarton Tja,Fußball hatte ja von Anfang an in der Pandemie einen besonderen Ausnahmestatus. Kein Wunder, das die sich für was besonderes halten. Mich wundert eher, das die Zug fahren.

Fast das komplette Fußball-Team des VfL Wolfsburg verweigert im Zug das Maske-Tragen. Nicht genug: Die Männer machen sich auch noch abfällig über die Bahnmitarbeiterin lustig, die die Maskenpflicht anspricht. Das könnte mal viral gehen, finde ich. https://t.co/wClRDP82u2

Der VfL Wolfsburg spielt heute (22. Oktober) gegen Bayer 04 Leverkusen.

Maskenpflicht im Zug zum Schutz vor Corona

Seit dem 1. Oktober ist in allen Fernverkehrszügen das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Sie ist, mehreren Studien zufolge, der beste Schutz vor einer Corona-Infektion in Innenräumen.