Wunsiedel: 10-jähriges Mädchen tot aufgefunden

In Wunsiedel wurde ein 10-jähriges Mädchen tot aufgefunden. Es gibt wohl Zeichen von Fremdverschulden, drei Jungen stehen im Fokus. Weitere Infos hier.

In der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef in Wunsiedel in Oberfranken haben Angestellte der Einrichtung ein Mädchen am Dienstag leblos in einem Zimmer entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Der Fundort sei auch der Tatort, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von BR24.

Am Dienstagmorgen entdeckten Angestellte eines Kinder- und Jugendhilfezentrums in Wunsiedel ein lebloses Mädchen in einem Zimmer. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Zehnjährigen feststellen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.https://t.co/uE5CvTXWw9 pic.twitter.com/Ra1HJ4OvnR

Todesursache: Anzeichen für Fremdverschulden

Zur Klärung der genauen Todesursache wurde laut Polizei eine Obduktion angeordnet. Dabei hätten sich nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Kindes ergeben. Im Laufe des Tages werden noch weitere Spuren in und um das Kinderheim gesichert und ausgewertet.

Wann machen sich Kinder strafbar?

„In Wunsiedel herrscht große Betroffenheit“

SWR3 Reporterin Anne Axmann berichtet:

Nachrichten 5.4.2023 10-Jährige in Wunsiedel getötet Dauer 1:51 min 10-Jährige in Wunsiedel getötet

Zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger stehen im Mittelpunkt der Ermittlungen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatte Bild berichtet. Konkrete Hinweise auf eine Tatbeteiligung gebe es aber noch nicht.

Die Ermittler konzentrieren sich nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Hof allein auf die Einrichtung. Das bedeute, auf die Angestellten und die dort untergebrachten Kinder und Jugendlichen.