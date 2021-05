Es ist eine unvorstellbar große Menge Lebensmittel, die einer WWF-Studie zufolge, jedes Jahr in Deutschland im Müll landet. 18 Millionen Tonnen sollen es sein. Die Bundesländer gehen das Problem ganz unterschiedlich an.

Teilt man die Menge an Lebensmittelabfall durch die Anzahl an Einwohnern in Deutschland, kommt man auf durchschnittlich 90 Kilo Nahrungsmittel, die jeder pro Jahr in die Tonne wirft.

Überall wird weggeworfen

Die Zahlen stammen vom Institut für nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster. In der Studie wurde auch untersucht, wo der Abfall entsteht. Das Ergebnis: 60 Prozent werden bereits in der Wertschöpfungskette weggeworfen – beispielsweise bei der Produktion oder im Supermarkt. Für die restlichen 40 Prozent sind die Verbraucher verantwortlich.

Der uneinheitliche Kampf gegen die Verschwendung

Dabei gibt es in Deutschland durchaus Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung. Das Problem: jedes Bundesland kocht dabei sein eigenes Süppchen. Es gibt Länder wie Baden-Württemberg und Bayern, die vom WWF als Pioniere auf dem Gebiet angesehen werden. Andere Bundesländer werden als Mittelfeld oder Nachzügler bezeichnet. Zu letzteren zählen demnach Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen – und Sachsen-Anhalt.

WWF: Bundesregierung muss handeln

Dass es keine einheitliche Strategie in Deutschland gibt, kritisiert der WWF und fordert, dass die Bundesregierung handeln und nachbessern muss. Bis 2020 solle das nach Ansicht des WWF geschehen. Einen Hoffnungsschimmer sieht die Organisation im Koalitionsvertrag: Dort komme immerhin drei Mal das Wort Lebensmittelverschwendung vor.

Die Zahlen des WWF unterscheiden sich von denen des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das von sieben Millionen Tonnen weniger Lebensmittelabfällen ausgeht. Allerdings untersucht das Ministerium im Vergleich zum WWF nicht Verluste, die in der Landwirtschaft entstehen.