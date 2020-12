Ein Robbenbaby säugt am Strand von Horsey in Norfolk von seiner Mutter. Ab November kommen alljährlich Kegelrobben zur Brutpflege an Norfolks Küste. Die langen Sandstrände an der Nordseeküste sind ein idealer Ort für Robbenmütter, um ihre Jungen zur Welt zu bringen und aufzuziehen.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Wire | Joe Giddens

Bild in Detailansicht öffnen