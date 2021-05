YouTube hat ein neues Rekord-Video. Das bisher meist aufgerufenste Video „Despacito“ von Luis Fonsi wurde von einem Kinderlied abgelöst.

„Mit 7,04 Milliarden YouTube-Aufrufen schwimmt Baby Shark an die Spitze von YouTube“, teilte Pingfong, eine Bildungsmarke der südkoreanischen Unterhaltungsfirma SmartStudy am Montag mit. Die Version des Lieds, das auf einen traditionellen Kinderreim zurückgehe, sei damit offiziell das am meisten angeschaute Video in der Geschichte von YouTube.

YouTube-Rekord für Kinderlied „Baby Shark“

In dem Video singen und tanzen zwei Kinder. Sie stellen unter anderem zu den einfachen Liedversen („Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo“) eine Hai-Familie mit unterschiedlichen Handbewegungen vor. Den Hintergrund bilden Szenen einer knallbunten Zeichentrick-Unterwasserlandschaft. Dank des Erfolgs auf YouTube erreichte das Lied im Januar 2019 den 32. Platz in den US-Charts.

Bisheriger Rekordhalter „Despacito“ abgelöst

Das Video „Baby Shark Dance“ wurde im Juni 2016 veröffentlicht. Es löst damit den bisheringen Rekordhalter „Despacito“ des puerto-ricanischen Popstars Luis Fonsi ab, das bereits seit 2015 auf der Plattform zu sehen ist.

„Despacito“ wurde bis Montagnachmittag mehr als 7,038 Milliarden Mal angeklickt. „Baby Shark“ hat also (Stand heute, 2.11.2020) etwa vier Millionen Views mehr.