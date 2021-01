auf Facebook teilen

In Italien nahm eine Zehnjährige an einer Mutprobe über das Videoportal Tiktok teil – mit tragischem Ende: Das Mädchen starb kurz darauf. Der Fall zeigt, wie gefährlich solche Internet-Mutproben sein können und stößt Debatten zum Umgang von Kindern mit Smartphones und Social Media an.