Eigentlich soll der Zensus alle zehn Jahre durchgeführt werden. Die EU verpflichtet ihre Mitgliedstaaten mit einer Verordnung von 2008 zu einer Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung. Nach dem Zensus 2011, der erstmals europaweit mit einheitlichen Merkmalen stattfand, hätte der nächste also 2021 sein sollen. Wie so vieles hat die Corona-Pandemie aber auch hier für Chaos gesorgt, weshalb er in manchen Ländern erst 2022 durchgeführt wird – so auch hier in Deutschland.