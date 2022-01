Vor den Augen seines schockierten Vaters ist ein Baby in Düsseldorf alleine in einem Zug davon gefahren. Die Eltern standen noch draußen auf dem Bahnsteig, ein Öffnen der Türen unmöglich.

Es ist ein Albtraum für alle Eltern – für eine Familie in Düsseldorf ist er wahr geworden. Am Sonntagmorgen hatte der Vater den Kinderwagen samt Baby in den bereitstehenden Zug geschoben, wie die Bundespolizei in Düsseldorf am Montag mitteilte. Er selbst wartete demnach noch am Bahnsteig auf seine Frau, als sich die Zugtüren schlossen.

Zug startete mit dem Baby nach Duisburg

Der Vater hätte vergeblich versucht, die Türen vom Bahnsteig aus zu öffnen. Dann sei der Zug plötzlich in Richtung Duisburg Hauptbahnhof vom Bahnsteig abgefahren. Die Eltern liefen den Angaben zufolge sofort die Bahnhofstreppe hinunter, um mit einem Taxi nach Duisburg zu fahren. Zeitgleich verständigten sie die Düsseldorfer Polizei, die wiederum die Bundespolizei am Hauptbahnhof informierte.

Glück im Unglück

Was die Eltern jedoch nicht ahnen konnten: Aufmerksame Bahnreisende hatten sofort nach der Abfahrt einen Zugbegleiter informiert. Der Regionalzug wurde gestoppt und zurück zum Bahnsteig gesetzt. Das elf Monate alte Baby blieb wohlbehütet in der Obhut der Bundespolizisten, bis die dankbaren Eltern es abholten.