Zwischen Sachsen und Tschechien sind zwei Züge zusammengestoßen. Warum das passiert ist, ist noch nicht ganz klar – vieles deutet aber auf menschliches Versagen hin.

Warum sind am Dienstagnachmittag im tschechisch-deutschen Grenzgebiet zwei Züge zusammengestoßen? Diese Frage wollen die Ermittler vor Ort so schnell wie möglich klären. Zwei Züge sind auf einer eingleisigen Strecke zusammengestoßen, ein Mann aus Deutschland kam dabei ums Leben. Außerdem wurden neun Menschen schwer und 15 leicht verletzt.

„Es ist offensichtlich, dass es zu menschlichem Versagen gekommen ist“, sagte der tschechische Verkehrsminister Karel Havlicek dem Sender CT. Die Polizei nahm einen der beiden Lokführer fest. Der Verdacht: fahrlässige Gefährdung der Allgemeinheit.

Ist der Lokführer zu früh losgefahren?

Alles deutet darauf hin, dass der Mann mit dem Zug zu früh losgefahren ist. Er habe neben den Gleisen gesessen und gesagt „Was habe ich nur getan, was habe ich nur getan“, sagte ein Augenzeuge der Zeitung Pravo.

Einer der Züge war auf dem Weg von Karlsbad in den Nachbarort Johanngeorgenstadt, der andere fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Treffen sollten sich die beiden Züge aber erst im nächsten Bahnhof. Viele der Fahrgäste wollten einen Ausflug in die Berge machen – die führt über den Erzgebirgskamm.

Schwierige Rettungsarbeiten

Die Unglücksstelle in einem Wald zwischen den Gemeinden Pernink und Nove Hamry ist für die Rettungskräfte schwer zugänglich. Die Feuerwehr musste die Verletzten über die Gleise zu Fuß in den nächsten Bahnhof tragen. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz, darunter auch einer aus Sachsen, um die Schwerverletzten in Kliniken zu bringen.

Tschechische Bahn in die Jahre gekommen

Tschechien hat laut Eurostat eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Europa. Allerdings sind große Teile der Infrastruktur veraltet. Vor zwei Jahren stellte der Rechnungshof fest, dass 35 Prozent des Materials in den Waggons älter als 30 Jahre ist.