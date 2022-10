Wo in SWR3Land boomt die Wirtschaft (auch) in den nächsten Jahren? In einem neuen Ranking geben Analysten manchen Regionen Top-Noten, bei einigen anderen sehen sie eher schwarz...

Alle drei Jahre bewerten Fachleute die Zukunftschancen und -risiken von 400 Kreisen und kreisfreien Städten. Laut dem neuesten Zukunftsatlas, den das Forschungsunternehmen Prognos für das Handelsblatt erstellt hat, liegen die starken Kommunen vor allem im Süden Deutschlands. Erlangen und München schätzen sie als die Städte mit den besten Zukunftschancen in Deutschland ein. Aber auch Baden-Württemberg ist vorne dabei: Böblingen, Stuttgart und der Landkreis Heilbronn landen in den Top Ten. Rheinland-Pfalz schneidet dagegen mittelmäßig ab: die Stadt Pirmasens landet fast ganz hinten, am besten im Land werden Mainz und Koblenz bewertet.

Diese Kriterien entscheiden über den Platz im Zukunftsatlas Beim Zukunftsatlas werten die Analysten knapp 30 Merkmale aus, um einzuschätzen, welche Zukunftschancen die kreisfreien Städte und Landkreise haben. Dazu gehören Kriterien wie Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze, Wohlstand, soziale Lage und Innovation. Auch die Entfernung zur nächsten Hochschule spielt eine Rolle. Bei manchen Regionen wie der Westpfalz sorgen beispielsweise hohe Arbeitslosigkeit, ein Abwandern der jüngeren Generationen und die geographisch ungünstige Lage für einen schlechten Platz im bundesweiten Ranking. Der Untersuchung zufolge sind vor allem Regionen gut gewappnet, die sich auf Zukunftsbranchen spezialisiert haben.

Baden-Württemberg hat nach Ansicht der Analysten vier Top-Wachstumsregionen. Die meisten sogenannten Zukunftsarbeitsplätze im Land liegen nach Ansicht der Analysten in Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und Schwäbisch-Hall. Noch mehr Top-Wachstumsregionen haben Nordrhein-Westfalen und Bayern.

In der Gesamtwertung hat Baden-Württemberg viele Städte und Landkreise auf oberen Plätzen, Böblingen auf 6, Stuttgart auf 8 oder der Landkreis Heilbronn auf 10. Ganz vorne mit dabei ist auch Schwäbisch Hall.

Schwäbisch Hall sowie die gesamte Region Heilbronn-Franken ist ja schon seit Jahren wirtschaftlich sehr erfolgreich und geprägt durch `Hidden Champions`.

Es gebe dort auf der einen Seite eine solide Wirtschaftsentwicklung und auf der anderen Seite wachse die Bevölkerung in der Region, erklärt Arndt. Der Bodenseekreis ist im aktuellen Ranking außerdem deutlich nach oben auf Platz 30 geklettert. Der Region Donau-Iller, die Teile Baden-Württembergs sowie Bayerns umfasst (beispielsweise den BW-Kreis Biberach, aber auch den Kreis Günzburg), bescheinigen die Forscher, sie sei auf dem Sprung zu Zukunftschancen, auch unabhängig von den Metropolen.

Nachrichten 1.10.2022 SWR3-Wirtschaftsexperte Michael Wegmer über BW im Zukunftsatlas Dauer 0:54 min

In Rheinland-Pfalz schneidet der Landkreis Mainz-Bingen im Ranking am besten ab, er belegt Platz 32. Die kreisfreie Stadt im Land mit den besten Aussichten ist Mainz. Die Landeshauptstadt landet im Zukunftsatlas auf Platz 45. Koblenz folgt auf Platz 78, Neustadt an der Weinstraße auf 181 und Speyer auf 191.

Den Kreisen und Städten in der Westpfalz sagt die Studie dagegen schlechte Zukunftsperspektiven voraus. Lediglich die Stadt Kaiserslautern belegt einen Platz im Mittelfeld und bekommt „ausgeglichene Zukunftschancen“ vorausgesagt. Pirmasens belegt dagegen bundesweit den 397. und damit den viertletzten Platz.

Die Stadt rangiert damit etwa auf gleicher Höhe wie die Landkreise Mansfeld-Südharz (Rang 400) und Stendal (399) in Sachsen-Anhalt sowie der Landkreis Prignitz (398) in Brandenburg. Neben Pirmasens landen auch der Kreis Kusel, der Donnersbergkreis, der Kreis Kaiserslautern und die Stadt Zweibrücken auf hinteren Plätzen.

Nachrichten 1.10.2022 SWR3-Wirtschaftsexperte Michael Wegmer über RLP im Zukunftsatlas Dauer 1:02 min

Zum ersten Mal hat Prognos auch untersucht, in welchen Regionen die meisten Zukunftsbranchen sitzen und wie dynamisch sie sich entwickeln. Die meisten dieser Top-Wachstumsregionen liegen in Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz gibt es laut Studie dagegen keine.

Die besten Aussichten bescheinigt das Forschungs- und Beratungsunternehmen Prognos dem Landkreis München, gefolgt von Erlangen und der Stadt München. Wie in manch anderen Metropolen sei die Wirtschaft in der Region München auf Wachstumsbranchen ausgerichtet. Als ein Erfolgsrezept sieht die Studie auch, dass es dort eine Verflechtung der Großstädten und ihrem Umland gebe. Das sei auch unter anderem in Frankfurt am Main, Stuttgart und Nürnberg-Erlangen ein Pluspunkt für die wirtschaftliche Entwicklung.