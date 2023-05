per E-Mail teilen

Den Hilferuf „ist ein Arzt an Bord?“ kennen wir aus Filmen. Neu ist jetzt die Frage: „Ist ein Linienrichter unter den Zuschauern?“

„Lassen Sie mich durch, ich bin Linienrichter“, so oder so ähnlich wird sich Jannis Jäschke ins Spiel gebracht haben. Denn als beim 3.-Liga-Spiel Wiesbaden gegen Meppen der Schiedsrichter-Assistent Marius Schlüwe umgeknickt war und vom Feld getragen werden musste, brauchte es Ersatz.

Stadionsprecher fragt, ob ein Schiri unter den Zuschauern ist

Per Stadionsprecher wurde unter den fast 4.000 Fans dann nach einem Linienrichter gefragt, der zufällig mit entsprechender Lizenz als Besucher oder Besucherin gerade im Stadion anwesend sei. Jannis Jäschke, ein Oberliga-Schiedsrichter aus Offenbach, meldete sich und sprang schließlich ein. Ansonsten hätte das Spiel in der 21. Minute abgebrochen werden müssen. Nach dreißigminütiger Unterbrechung konnte das Spiel dann weiter gehen.

Kuriose Szene in der Partie Wiesbaden - Meppen!😲ℹ️Einer der beiden Schiedsrichter-Assistenten war in der 21. Minute umgeknickt. Nach kurzer Beratung wurde über die Stadion-Lautsprecher angefragt, ob sich unter den Zuschauern ein Schiedsrichter mit der nötigen Lizenz befinde. pic.twitter.com/RPibidkMtM

Kritik an 3. Fußball-Liga: Es brauche mehr Schiedsrichter

Der verletzungsbedingte Ausfall eines Schiedsrichter-Assistenten zeige allerdings Reform-Bedarf in der 3. Liga. Der Fußball-Trainer vom SV Meppen, Ernst Middendorp, sagte: „ Für mich kann die Lösung in Zukunft nur heißen, auch in der 3. Liga den vierten Schiedsrichter dabei zu haben. Da muss man ganz seriös drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie es geplant ist, aber das wäre für mich die Konsequenz. “

Markus Kauczinski, der Trainer vom SV Wehen Wiesbaden, ergänzte dazu: „ Auch das ist 3. Liga, dass man rumtelefonieren muss. Der Vierte Offizielle ist überfällig. “

Offizielle Gespräche seien laut DFB aber wohl im Gange. Trotz Mehrkosten von 10.000 Euro pro Fußballklub und Saison könnte in der kommenden Saison ein Vierter Offizieller kommen.

Der SV Wehen Wiesbaden und der SV Meppen trennten sich 1:2 (0:0).

