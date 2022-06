Ende des zweiten Satzes im Halbfinale: Zverev knickt übel um und kann nicht mehr gehen. Möglicherweise wird er lange überhaupt nicht mehr spielen können.

Alle sind entsetzt über den Unfall: Zverevs Freundin Sophia Thomalla, IOC-Präsident Thomas Bach, Zverevs Halbfinalgegner bei den French Open, Rafael Nadal – und natürlich das Publikum.

Zverev-Unfall: ein Sturz, ein Schrei – aus der Traum

Die Szenen auf dem Court Philippe Chatrier hatten bereits am Freitagnachmittag Schlimmes vermuten lassen: Nach drei Stunden Spielzeit, am Ende des zweiten Satzes, war Zverev plötzlich umgeknickt:

Dramat #AlexanderZverev 🙈 @RafaelNadal @rolandgarros https://t.co/rI9UAbpyHb

Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der Tennisstar auf dem Boden liegen. Mit Tränen in den Augen wurde er im Rollstuhl vom Platz gefahren. Der Traum vom zweiten Grand-Slam-Finale seiner Karriere und der Chance auf den ersten Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere war auf brutalste Art und Weise geplatzt.

Zverev geschockt aus dem Krankenhaus: „Sehr ernste Verletzung“

Als sich der Tennisstar, der im vergangenen August Olympia-Gold geholt hatte, in der Nacht zum Samstag per Videobotschaft aus seinem Pariser Quartier an seine Fans wandte, da merkte man ihm an, wie schockiert er war:

A message from Sascha 🧡 @AlexZverev I #RolandGarros https://t.co/0yOhPq3EB7

„Es sieht so aus, dass ich eine sehr ernsthafte Verletzung habe“ , sagte Zverev. „Aber das medizinische Team und die Ärzte checken es noch. Wir informieren euch, wenn wir mehr wissen“ , sagte Zverev mit leerem Blick.

Zverev-Freundin Thomalla: „Sport kann unfassbar grausam sein“

Doch große Hoffnungen, dass er vielleicht noch einmal mit dem Schrecken davongekommen ist, macht sich der 25-Jährige nicht. Vielmehr geht er offenbar von einer längeren Pause aus.

Zverevs Freundin Sophia Thomalla (32) reagierte ebenfalls schockiert auf die sehr wahrscheinlich schwere Verletzung. „Mein Herz zerschellte in tausend Teile, als ich den Unfall sah“ , schrieb Thomalla am Samstagmorgen bei Instagram. „Sport kann so unfassbar grausam sein.“

Nadal über Zverev: „Ihn weinen zu sehen, ist wirklich ein schwerer Moment“

Zverevs Halbfinalgegner Rafael Nadal fühlte ebenfalls mit Zverev. „Ich war gerade bei ihm in dem kleinen Raum. Ihn weinen zu sehen, ist wirklich ein schwerer Moment. Ich hoffe, er ist nicht ganz so schwer verletzt und es ist nichts gebrochen“ , sagte Nadal, der sich seinen erneuten Einzug ins Finale von Roland Garros auch ganz anders vorgestellt hatte.

Zwar wurde der Spanier an seinem 36. Geburtstag von den Zuschauern gefeiert, richtige Freude wollte bei ihm nach Zverevs Aufgabe aber nicht aufkommen: „Ich weiß, wie sehr er darum kämpft, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Ich bin mir sicher, er wird nicht nur eines, sondern mehrere gewinnen.“

Nach Ausraster: Sperre auf Bewährung für Tennis-Star Zverev

IOC-Präsident Bach: „Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder auf dem Platz“

Auch IOC-Präsident Thomas Bach wünschte Zverev viel Kraft: „Lieber Alex Zverev, alles Gute für Dich. Ich hoffe, wir sehen Dich bald wieder auf dem Platz“ , twitterte Bach am Samstag auf dem offiziellen Kanal des Internationalen Olympischen Komitees: