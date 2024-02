per E-Mail teilen

Nachts aufwachen, weil man sich fragt, wie es in einer Serie weiter geht? Das ist SWR3 Redakteur Kristof Kien bei „Narcos“ ein paar Mal passiert. Die Serie hat ihn einfach nicht mehr losgelassen – auch weil er auf Serien steht, die auf wahren Begebenheiten basieren.

Die Story dreht sich um die Jagd nach dem wohl mächtigsten, brutalsten und skrupellosesten Drogenboss, den es je gegeben hat. Escobar kommt aus armen Verhältnissen, in den 70er-Jahren erfindet er die Massenproduktion von Kokain und stellt das Geschäft damit auf ein völlig neues Level.

Wahre Gegebenheiten sind die Grundlage der Serie

Als Chef des Medellín-Dogenkartells verdient er Milliarden von Dollar. In den 80er-Jahren gilt Escobar als einer der reichsten Männer der Welt. Eine entscheidende Rolle bei der Jagd nach ihm spielen die beiden US-Drogenfahnder Steve Murphy und Javier Pena. Beide gibt es wirklich. Ihre Erzählungen und Erlebnisse waren die Grundlage für die Macher von Narcos.

Man könnte Escobar fast sympathisch finden

Die Figur, die einem bei Narcos nicht mehr aus dem Kopf geht, ist ganz klar Pablo Escobar. Der Mann ist ein Monster. Egal ob Politiker oder Polizeichef – wer sich Escobar in den Weg stellt, wird erschossen oder in die Luft gesprengt.

Dabei kommt Escobar in Narcos überhaupt nicht wie ein Schwerverbrecher rüber. Er schiebt einen Bauch vor sich her, geht ein bisschen wie eine Ente. Escobar könnte als Zoowärter oder Finanzbeamter durchgehen. Wenn er seinen Kindern als liebender Familienvater Wolken-Tiere am Himmel zeigt oder den Armen mal ein paar hundert Dollar zusteckt, ist er einem fast sympathisch.

Fazit

Narcos ist ein echtes Serien-Highlight, weil die Geschichte extrem gut erzählt wird. Dazu kommt, dass die Jagd nach Pablo Escobar einfach sauspannend ist. Über Jahre sind die Agenten Murphy und Pena ganz knapp davor, Escobar zu fassen – aber jedes Mal entwischt er.