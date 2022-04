Noch sind viele Fragen offen: Wann kommt das 9-Euro-Ticket und wo genau erhalte ich es dann? Auch die Verkehrsverbände sind sich da noch nicht einig. Was bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Aufgrund der steigenden Energiepreise soll das 9-Euro-Ticket Verbraucher entlasten. Doch es ergeben sich sowohl bei Verbrauchern als auch bei den Verkehrsbetrieben noch viele Fragen:

Viele Fragen ergeben sich aus dem Plan der Bundesregierung, ein Bahnticket für lediglich neun Euro drei Monate lang anzubieten. Max Dehling aus der SWR3-Wissenschaftsredaktion hat sich mit den häufig gestellten Fragen beschäftigt:

Was ist bisher bekannt bezüglich des 9-Euro-Tickets?

Das 9-Euro-Ticket soll bundesweit vom 1. Juni bis 31. August gültig sein. Somit könnte man für neun Euro mit den Regionalzügen durch ganz Deutschland fahren. Allerdings ist das 9-Euro-Ticket noch nicht final in der Bundesregierung diskutiert oder beschlossen. Aus diesem Grund gibt es derzeit noch keine näheren Informationen dazu.

Können auch Bestandskunden von dem 9-Euro-Ticket profitieren?

Auch Inhaber von Monats- und Jahreskarten sollen von dem 9-Euro-Ticket profitieren, so Max Dehling aus der Wissenschaftsredaktion. Das haben sowohl Verkehrsverbünde als auch Politiker gefordert. Damit soll vermieden werden, dass Monats- und Jahreskartenbesitzer nun in Massen ihre Abos kündigen. Eine Möglichkeit wäre, für Bestandskunden eine Gutschrift auszustellen, sodass niemand über neun Euro in den oben genannten Monaten zahlen muss.

Was ist mit Pendlern im Fernverkehr?

Nur die Pendler, die mit dem Nahverkehr unterwegs sind, werden von dem 9-Euro-Ticket profitieren. Pendler, die im Fernverkehr wie zwischen Stuttgart und Mannheim oder zwischen Mannheim und Frankfurt unterwegs sind, werden hier leider leer ausgehen.

Diese Menschen schauen alle in die Röhre.

Warum gibt es Kritik am 9-Euro-Ticket von Pro Bahn

Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn sieht in einem Gespräch mit SWR3 vor allem die Auslastung der Züge als Problem. Bereits jetzt sind einige Strecken schon ausgelastet, sodass zusätzliche Regionalzüge benötigt werden, sobald das 9-Euro-Ticket dann verfügbar ist. Sonst drohten chaotische oder abschreckende Zustände, so Naumann. Die Idee der Bundesregierung begrüße man als solche jedoch trotzdem. „Das könnte ein wichtiger Schritt in der Verkehrswende und für die Umwelt sein.“ Die Kosten des Projektes werden auf rund 2,5 Milliarden Euro geschätzt, die der Bund tragen soll. Seitens Pro Bahn sei man gespannt, ob nach den drei Monaten der Vergünstigung der Fahrgastanteil in den Zügen wirklich ansteigt.

Hier die Kritik von Pro Bahn e.V. an dem 9-Euro-Ticket noch einmal anhören:

Nachrichten 13.4.2022 Das sagt ProBahn zum 9-Euro-Ticket Dauer 0:53 min

Wenn wir nach Wien schauen, da hat man über 20 Jahre den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut.

Man habe in Österreich in einem ersten Schritt neue Strecken gebaut und anschließend das Parken für Autos teurer gemacht, sodass der Anreiz, mit der Bahn zu fahren, höher ist, so Naumann. In einem dritten Schritt hat Österreich dann auch Monatstickets für 365 Euro im Jahr eingeführt. Das wäre eine Strategie, die auch in Deutschland benötigt würde. Zunächst sei es wichtig, in den Ausbau des Nahverkehrs zu investieren. Eine Preissenkung alleine führe nicht zum gewünschten Erfolg, so Naumann.

Hier das Interview mit Karl-Peter Naumann anhören:

Nachrichten 13.4.2022 Gespräch mit Pro Bahn zum geplanten 9-Euro-Ticket Dauer 2:13 min

Bislang ist geplant, das 9-Euro-Ticket über die entsprechenden Apps oder Webseiten der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe zugänglich zu machen. Zudem sollen die Tickets auch an den Personen-Schaltern erhältlich sein. Viele Verkehrsbetriebe weisen zudem darauf hin, dass Inhaber einer Abo-Karte ihr Abonnement nicht kündigen sollen, sonder auf Informationen der Betriebe warten sollen.

Reaktionen des Verkehrsverbundes Karlsruhe zum geplanten 9-Euro-Ticket

Für viele Anbeter des öffentlichen Nahverkehrs sind noch Fragen offen bezüglich der Umsetzung des 9-Euro-Tickets. So auch in Karlsruhe, dennoch seien sie gewappnet für erhöhte Fahrgastzahlen.

Nicht nur in Baden-Württemberg ergeben sich noch viele offene Fragen bezüglich der Umsetzung des 9-Euro-Tickets. Auch in Rheinland-Pfalz sind sich die Verkehrsverbünde noch nicht einig, wie sie mit den Plänen der Bundesregierung umgehen sollen.

