Mit 18 Jahren sind wir in Deutschland offiziell erwachsen. Auf dem Papier vielleicht, aber nicht im Gehirn. Das sagt jedenfalls ein Wissenschaftler aus Cambridge. Und er hat eine einleuchtende Erklärung dafür.

Es gibt keine Kindheit, auf die ein Erwachsensein folgt. Es ist eher ein Übergang, Menschen entwickeln sich längerfristig.

wenn kleine kinder spielen sind sie glücklich. 🥳 #kindergarten #bällebad #howtomakemehappy #einbisschenspaßmusssein #dannistdieweltvollsonnenschein #innerchild #nevergrowup #momentedesglücks #lebenmitkindern #erzieherinweilsuperheldinkeineoffizielleberufsbezeichnungist

Seiner Einschätzung nach ist das Erwachsenwerden eine gesellschaftliche Konstruktion: mit 18, mit 21 Jahren... mit dem Führerschein, dem Schulabschluss oder der Gründung einer eigenen Familie – all das sind keine fixen Entwicklungsschritte, sondern nur die Interpretation dessen, was wir für erwachsen halten. Definitionen von Erwachsensein seien „absolut absurd“, so das deutliche Urteil.

18 Jahre? Noch lange nicht erwachsen!

Insbesondere das Festhalten an den bestimmten Altersmarken unter 20 hält der Wissenschaftler für schwierig. Denn bis zum 30. Lebensjahr würde sich das Gehirn, und damit auch unser Verhalten, noch sehr stark entwickeln und verändern.

Ist das wichtig? Wissenschaftliche Untersuchungen zu der Entwicklung des Gehirns haben durchaus gesellschaftliche Bedeutung. Denn das Rechtssystem und die sozialen Strukturen sind darauf ausgelegt, einen Zeitpunkt zu bestimmen, an dem Menschen erwachsen sind – vor dem Gesetz beispielsweise haftbar und verantwortlich.

Seine Erkenntnisse zieht der Forscher aus Studien, bei denen es vor allem um psychische Krankheiten geht. Er schaut, wann bestimmte Krankheiten auftreten, wie sich das Verhalten über die Lebensjahre hinweg verändert. In einem Vortrag dazu stellt er fest: Viele Erkrankungen und Verhaltensmuster (die mit dem Gehirn zutun haben) beginnen oder enden eben nicht mit dem 18. Lebensjahr, sondern früher oder später – nachdem sich die Vernetzung im Hirn noch einmal maßgeblich verändert hat.

Pubertät kommt früher, Erwachsenwerden irgendwann

Auch andere Studien haben bereits gezeigt, dass das Erwachsenwerden ein Prozess ist, der über einen längeren Zeitraum erfolgt. In einem Report eines australischen Forscherteams des Royal Children's Hospital heißt es: Dass die Pubertät immer früher einsetzt, sei mittlerweile anerkannt – das würde aber die Zeit nicht verkürzen, die es dauert, bis Menschen wirklich erwachsen sind.

Dazu käme, dass in Ländern wie Deutschland die Lebenserwartung gestiegen ist. Das würde uns das Gefühl geben, dass wir insgesamt für unsere Lebensphasen mehr Zeit hätten. Viele Menschen hätten es daher gar nicht so eilig mit dem Erwachsenwerden. Die australischen Forscher benennen die Phase des Erwachsenwerdens auf 10-24 Jahre.

Hallo, hier ist das Kind in mir!

Na also: Dann machen wir uns doch einfach keinen Stress. Schließlich heißt es auch nicht umsonst: erwachsen werden. Und wie lange man im Werden ist, ist offenbar auch eine soziale Frage, die man auch für sich selbst beantworten kann. Schließlich hat es ja auch seinen Reiz, wenigstens ein bisschen das Kind zu erhalten...

Ich bin ja so der Typ, der lebensverändernde Grundsatzentscheidungen schonmal danach trifft, welchen Song er gerade hört. #Erwachsen

Ich bin voll erwachsen. Immer wenn mich Leute mit „Möp.“ anschreiben, dann antworte ich mit „se.“ 😋😋😋 #erwachsen

Rutschen und gestreifte Strumpfhosen? Dafür ist man nie zu alt. #kindbleiben #juhu https://t.co/bGtCgsKHxw