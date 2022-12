Kommt die Gewalt zurück nach Irland? IRA, Troubles und Bloody Sunday. Das sind dunkle Erinnerungen, der Bürgerkrieg hat damals rund 3500 Menschenleben gefordert. Die letzten gut 20 Jahre ist es einigermaßen friedlich geworden in Irland. Nur: Wenn Nordirland und das UK aus der EU austreten, verläuft die EU-Außengrenze künftig eben zwischen Irland und Nordirland! Theoretisch müssten also Grenzkontrollen eingeführt werden. Die Berfürchtung ist, dass dann diese Gewalt zurückkommt.

Wie gehen die Menschen damit um, die direkt an der Grenze leben und arbeiten? SWR3-Reporter Nils Dampz war an einem ganz besonderen Ort an der Grenze --- – in einer Tankstelle, die EXAKT auf der Grenze liegt.