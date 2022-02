Olympia abseits der Medaillen: Die Geschichten, die uns neben den Wettkämpfen bewegen, findet ihr in unserem etwas anderen Olympia-Ticker.

Krasses Video: Ski-Freestyler crasht mit Kameramann

Stell dir vor, du bist entspannt bei der Arbeit und dann springt plötzlich ein Skifahrer auf Kopfhöhe in dich rein... So ging es einem Kameramann bei der Qualifikation der Ski-Freestyler. Das tut schon beim Hingucken weh:

Der Typ mit den Skiern ist der Finne Jon Sallinen. „ Ich habe nur gemerkt, dass meine Ski etwas getroffen haben “, sagt er im Interview. Beide Teilnehmer des Crashes gaben kurz danach übrigens Entwarnung. Übel aussehen tut's trotzdem:

ARD-Kommentator im Freudentaumel über Olympia-Gold

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen – die Langläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl holten in Peking olympisches Gold für Deutschland im Teamsprint.

Die Spannung packte offenbar auch ARD-Kommentator Jens-Jörg Rieck – den Zieleinlauf kommentiert er völlig euphorisch mit den Worten: „ Ja, hast du denn die Pfanne heiß? “

„Ja hast denn du die Pfanne heiß?!“ 🍳🔥 #SWR Kommentator Jens Jörg Rieck flippt aus vor Begeisterung über #Olympia-#Gold der deutschen Langläuferinnen Victoria Carl und Katharina Hennig 🎿 Ob er es heute fassen kann? #Sport #victory #Langlauf #Reporter #Leidenschaft @ARD_Presse https://t.co/fr0Hdhx0C8

Was auch immer Rieck damit gemeint hat – die Freude ist auch bei den Siegerinnen groß. Carl sagte gegenüber dem Sport-Informations-Dienst: „Ich habe so etwas früher immer als Ziel in Freundschaftsbücher geschrieben. Und jetzt ist es einfach wahr geworden.“

Versuchung: Anklagen wegen Kuchen in Maskottchen-Form

Der Panda Bing Dwen Dwen scheint der heimliche Favorit bei den Olympischen Winterspielen in Peking zu sein – und ist nun der Grund dafür, dass es zu Anklagen und einem Strafprozess wegen „Verletzung des Urherberrechts am Maskottchen der Olympischen Winterspiele in Peking“ kam.

Eine Bäckerei hatte für Kuchen in Form des Maskottchens geworben, aber vorab keine Genehmigung dafür eingeholt. Die Marktaufsichtsbehörde der Stadt Nantong erklärte: „Ein Sechs-Zoll-Kuchen in der Form von Bing Dwen Dwen wurde am Tatort gefunden.“ Einem anderen Süßwarengeschäft in der Stadt Shantou wurde untersagt, Süßigkeiten in Form des Pandas und mit den olympischen Ringen zu verkaufen. „Geistige Eigentumsrechte wie Patente und Urheberrechte an Bing Dwen Dwen gehören dem Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele in Peking.“

Eine Person wurde sogar zu einem Jahr Gefängnis und zu einer Geldstrafe von 40.000 Yuan (rund 5.500 Euro) verurteilt. Sie hat raubkopierte Puppen von Bing Dwen Dwen hergestellt und verkauft.

Olympia-Expertin zeigt Room-Service mit Roboter

In Sachen Corona-Pandemie gehören sie eher zu den ungefährlichen Kontakten: Roboter. In der chinesischen Millionenmetropole Peking sind sie bei den Olympischen Spielen nichts Ungewöhnliches. Das zeigt jetzt auch ein Video der ehemaligen Liechtensteiner Skirennläuferin Tina Weirather. Die Sport-Expertin bei den olympischen Spielen fragte im Hotel offenbar nach dem Schlüssel der Balkontür – vorbeigebracht hat ihn nicht etwa menschliches Hotelpersonal, sondern ein Roboter. So sah das dann aus:

Dass die elektronischen Helfer nicht nur für Schlüssel, sondern auch für Essen sorgen können, zeigte auch ein ähnliches Modell in einem Video von Sportschau-Moderator Claus Lufen. Nach einem positiven Corona-Test musste er in Quarantäne – im Hotel sorgte dann ein Roboter fürs Mittagessen.

Weltweit werden zum Beispiel in der Industrie immer mehr Roboter eingesetzt. Die Zahl der eingesetzten Roboter steigt – Deutschland gehört zu den am stärksten automatisierten Volkswirtschaften. Im Olympia-Gastgeberland China werden die Roboter auch für Corona-Hygienemaßnahmen eingesetzt – so berichtet Sportschau-Reporter Sebastian Rieth zum Beispiel von Desinfektionsmittel-Robotern, die Hotellobbys vollautomatisch besprühen. Hier geht es zum Video.

Olympia-Konkurrenz in Love!

Kim Meylemans aus Belgien und die Brasilianerin Nicole Silveira treten bei den olympischen Spielen in Peking beim Skeleton-Rennen gegeneinander an. Doch eigentlich sind die beiden Sportlerinnen ein Paar. Dass sie sich nun im Wettkampf gegenüberstehen, sei für sie und ihre Beziehung kein Problem, sagen die beiden: „ Wir treten ja nicht gegeneinander an, sondern gegen die Uhr “, erklärte Meylemans dem US-Magazin Today. Die beiden geben sich zudem gegenseitig Tipps.

Meylemans und Silveira haben sich bereits vor drei Jahren kennengelernt. Für die Brasilianerin sei es wohl keine leichte Entscheidung gewesen, sich zu ihrer Liebe zu Meylemans zu bekennen. Doch an Weihnachten veröffentlichten die beiden Frauen dann einen gemeinsamen Instagram-Post mit den Tags #Bi und #Pride. Beide möchten mit ihrer Beziehung auch ein Vorbild für andere nicht-hetero Paare sein.

Geburt per Videocall: Olympia-Sportler kann es kaum erwarten, sein Kind zu treffen

Der Geburtstermin sei „kein gutes Timing“ gewesen, sagt der US-amerikanische Biathlet Leif Nordgren. Denn: Während bei den Olympischen Spielen im Peking im Einsatz ist, brachte seine Frau zuhause die gemeinsame Tochter zur Welt. Der 32-Jährige wollte die Geburt seines ersten Kindes nicht verpassen – und war deshalb per Videocall dabei: „Es war wirklich schön, quasi die ganze Zeit mit meiner Frau über Video-Chat zu sprechen. Ein wirklich besonderer Tag für unsere Familie.“ Auf Instagram zeigte der Sportler erste Bilder seiner kleinen Tochter:

Zwölf Jahre habe ich diesen sportlichen Traum von Olympia verfolgt. Aber ein Kind, eine Familie zu haben – das hat die Perspektive schon ziemlich verändert. Ich kann es kaum erwarten, dass Olympia vorbei ist und ich nach Hause komme, um mein Kind zu sehen.

Nordgren belegte am Dienstag, einen Tag nach der Geburt seiner Tochter, im Einzel über 20 km mit sieben Strafminuten den 87. Platz.

So unterstützt ihr Partner Skirennfahrerin Shiffrin nach ihrer Olympia-Niederlage

Für die US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ist es der Alptraum einer jeden Olympiateilnehmerin: Sowohl im Riesenslalom am Montag als auch im Slalom am Mittwoch war sie Favoritin und schied jeweils im ersten Lauf aus. Danach saß sie lange am Rande der Piste, den Kopf in den verschränkten Armen, die Enttäuschung war ihr anzusehen. Ihr Partner, der Norweger Aleksander Aaamodt Kilde, ebenfalls als Skirennfahrer bei Olympia am Start, postete das Bild auf seinem Instagram-Account – und fand emotionale Worte:

Wenn man sich dieses Bild anschaut, kann man sich so viele Aussagen, Bedeutungen und Gedanken machen. Die meisten von euch sehen es wahrscheinlich mit den Worten: 'sie hat es verloren', 'sie kann mit dem Druck nicht umgehen' oder 'was ist passiert?' Das frustriert mich, denn ich sehe nur eine Spitzensportlerin, die tut, was eine Spitzensportlerin tut! Es ist ein Teil des Spiels und es passiert. Der Druck, den wir alle im Sport auf Einzelpersonen ausüben, ist enorm, also lasst uns genauso viel an Unterstützung zurückgeben. Es dreht sich alles um das Gleichgewicht und wir sind ganz normale Menschen!! Ich liebe dich Kaela

Wie sehr sich das Olympia-Traumpaar liebt und unterstützt zeigt auch die Reaktion von Shiffrin. Sie kommentierte: „Meine Hoffnung für jeden Menschen ist, einen anderen Menschen zu finden, der einen liebt, versteht und heilt wie Aleksander das bei mir getan hat und weiter tun wird.“

My hope for every human is that they find another human who finds a way to love, understand, and heal them in the way @AleksanderKilde has done and continues to for me ❤️ https://t.co/sDrTptur4R

Die amerikanische Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin wird im olympischen Super-G am Freitag an den Start gehen. Das teilte der US-Verband am Donnerstag nach dem Training der 26-Jährigen mit. Zuvor hatte Shiffrin offengelassen, ob sie zum ersten Speedevent der Damen bei den Spielen in China antreten wird. Im Weltcup hat Shiffrin in dieser Saison bislang fünf Super-G- und zwei Abfahrtsrennen bestritten.

Schanze mitten im Industriegebiet

Verschneite Hänge, jede Menge Schnee und imposante Rodel- und Skibahnen – wer sich wie China gerne als Austragungsort der Superlative präsentieren möchte, der hat mit den Olympischen Winterspielen eine dankbare Kulisse – eigentlich. Denn die Aufnahmen von der Big-Air-Schanze sorgen im Netz gerade für Vergnügen. Denn: Das Panorama wird als nicht besonders – naja – idyllisch empfunden.

Ich bin echt immer noch nicht drüber hinweg, dass die einfach eine Schanze mitten in eine verschissene Mondlandschaft gestellt haben. https://t.co/77Sc6JbWWe

Anders als bei bei ähnlichen Bauwerken bei anderen Winterspielen in verschneiter Bergkulisse hat man sich jetzt als Standort für die imposante Schanze für ein stillgelegtes Stahlwerk in einem Industriegebiet in Shougang entschieden. Immerhin: Kein Naturschutzgebiet musste dafür weichen. Trotzdem sehen die Kühltürme des Stahlwerks – die auf den ersten Blick ein bisschen an ein Atomkraftwerk erinnern – im Hintergrund der Schanze etwas gewöhnungsbedürftig aus. Auch wenn die Kulisse im Netz ein bisschen verwundert – viele Sportlerinnen und Sportler schwärmen von der Schanze und den Bedingungen dort.

Eine aus dem Boden gestampfte #BigAir-Schanze der Superlative mitten im Industriegebiet in #Shougang - auch das sind die Olympischen Winterspiele in #Beijing2022 #Olympics2022 @SID_Sportnews https://t.co/7vryyM9cYk

Olympia NRW - vielleicht doch eine Perspektive? https://t.co/2cEmIGYPM6

So geht es dem ZDF-Kameramann jetzt

Mitten in der Live-Olympia-Übertragung des ZDF schwankt plötzlich das Bild. Moderator Alexander Ruda steht neben Experte Sven Fischer und fragt: „Ist hier alles in Ordnung, sind wir noch im Bild?“ Dem Kameramann gehe es schlecht, so Ruda, dann bricht das ZDF die Übertragung aus China ab und sendet wieder aus dem Studio in Mainz. Wie geht es dem Kameramann jetzt?

Da ist beim ZDF kurz der Kameramann weggeklappt. Frag mich immer, warum das nicht viel häufiger passiert. Ich bin schon nach 5 Minuten Stehen kurz vorm Zusammenbruch, und dann auch noch mit schwerer Kamera. Gute Besserung! #Olympia https://t.co/C8CW0la2E3

„Ihm geht es wieder gut“ , sagte Ruda laut dem Sport-Informations-Dienst in der Live-Sendung vom Biathlon und ergänzte:

Er hatte eine kleine Unterkühlung, das hatte er vorher schon einmal. Er hat etwas getrunken, die Maske abgenommen und einmal durchgeatmet.

Entwarnung: Kameramann Timo (links, mit Moderator Alex Ruda) geht es wieder gut.👍 Während der #Biathlon-Übertragung hatte er kurzzeitig gesundheitliche Probleme. #Peking2022 #Olympia2022 #Olympia https://t.co/JwJXhKDG2m

Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein

Die deutsche Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat einen Rekord geschafft: Mit ihrem Start am Samstag (5. Februar) hat sie zum achten Mal in Folge an Winterspielen teilgenommen. Das hat vor ihr nur der japanische Skispringer Noriaki Kasai geschafft. Außerdem ist die 49-Jährige die älteste Teilnehmerin aller Zeiten. Beim 3.000-Meter-Rennen ist Pechstein nun Letzte geworden. Sie sagte, es sei trotzdem ein Sieg für sie gewesen.

Francesco Friedrich unterstützt die Konkurrenz

Das ist olympischer Geist: Bob-Rekordfahrer Francesco Friedrich verhalf seinem österreichischen Konkurrenten Benjamin Maier dazu, bei den Winterspielen zu starten – mit einer Spende!

Olympische Winterspiele eröffnet

Die 24. Olympischen Winterspiele in Peking haben offiziell begonnen. Chinas Staatschef Xi Jinping sprach im Vogelnest-Stadion die Eröffnungsformel, dann entzündeten die 20 Jahre alte Langläuferin Dinigeer Yilamujiang und der 21 Jahre alte Nordische Kombinierer Zhao Jiawen das olympische Feuer. Beim traditionellen Einzug der Mannschaften führten Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein und Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich das deutsche Team als Fahnenträger-Duo an.

Einlauf der deutschen Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Kappeler

ARD-Reporter: So ist es im Quarantäne-Hotel

Ganz Peking ist eine Hochsicherheitszone, schließlich will China die bislang sehr geringen Corona-Fallzahlen im Land mit aller Macht gering halten. Dennoch ist Peking auch eine Hochrisikozone, denn wer in China positiv getestet werden sollte, kann fortan nicht mehr selbstbestimmt handeln – Isolation und Quarantäne vor Ort sind für viele Sportler ein absolutes Schreckensszenario. Eines, in dem man schnell landet: Die Grenzwerte für positive Tests sind strenger als im Rest der Welt.

Claus Lufen erwischte es bereits, der ARD-Reporter wurde nach einem positiven Test in ein Quarantäne-Hotel gebracht. So empfindet er die Zeit im Hotel:

Zur Eröffnungsfeier: Bitte waschen und genug schlafen!

Nur 3.000 Menschen dürfen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele diesmal dabei sein. Es gab keine Tickets zu kaufen – nur geladene Gäste werden auf den Rängen sitzen. Und die müssen vorher unterschreiben, dass sie sich in Isolation begeben, falls es einen Positiv-Fall im Stadion gibt. Wenn der im näheren Umfeld war, wird sogar eine Hotel-Quarantäne fällig, berichtet ARD-Olympiareporterin Tamara Anthony.

Und: Sie müssen unterschreiben, dass sie sich gewaschen, genug geschlafen und die Hygieneregeln eingehalten haben.

Maskottchen Bing Dwen Dwen

Das Maskottchen der Winterspiele in China ist ein Panda namens Bing Dwen Dwen. „Bing“ hat im offiziellen chinesischen Dialekt Mandarin viele Bedeutungen – die gebräuchlichste ist „Eis“, es kann aber auch „Reinheit“ oder „Stärke“ heißen. „Dwen Dwen“ bedeutet „robust“ oder „lebendig“ – kann aber auch für „Kinder“ stehen.

Seht hier, wie Bing Dwen Dwen und Shuey Rhon Rhon, das Maskottchen für die Winter-Paralympics, versuchen, durch eine Tür zu kommen:

✨This video will brighten your mood! 🎉Let's celebrate the #Olympics spirit and vibe with #BingDwenDwen and #ShueyRhonRhon! 🐼🏮✈Our #Beijing2022 journey is about to start! https://t.co/4IdLFwSwVE

Alles Wichtige zu Olympia in Peking

Die Kolleginnen und Kollegen von DasDing haben die wichtigsten Fakten zu den Olympischen Winterspielen zusammengesucht:

Schwedische Langläuferin setzt Zimmer unter Wasser

Neben einer anderen Kultur erlebt die schwedische Langlauf-Mannschaft im Moment auch andere sanitäre Anlagen. Und das führte zu einer unangenehmen Situation für Frida Karlsson. Aufgrund der geringen Leistung des Ablaufs der Toilette und des Abwassers setzte sie ihr Zimmer unter Wasser. Grund dafür war eine ausgiebige Dusche. Doch peinlich für sie ist eher die Reaktion der Außenstehenden:

Die Leute glauben, dass wir in die Dusche kacken, aber das tun wir nicht.

Skisprung-Coach Horngacher: „Bombastisches Bauwerk“

Die chinesischen Sportstätten stehen aus vielen Gründen in der Kritik, aber wenn man da ist, scheint es auch stark zu beeindrucken: Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher ist nach der ersten Besichtigung angetan. Die Ruyi-Skisprungschanze ist mit ihrem extrem langen Anlauf, der Höhe und Architektur ein Superlativ.

So schlafen Athleten bei Olympia 2022

Das waren noch Zeiten, damals, 2021: Bei Olympia in Tokio versuchte man es mit Betten aus nachhaltigem Karton. Athleten spotteten, damit sie „kein Sex drauf“ haben können.

Nachhaltiges Karton-Bett bei den olympischen Spielen Tokio 2021 imago images Imago xPOOLx

Ganz anders jetzt in China 2022. Die Betten sind klassisch, groß und schlank. Der besondere Clou: Mit einer Fernbedienung lässt sich das Bett in einen „Schwerelosigkeitsmodus“ schalten, der die Muskeln schneller zur Erholung führen soll.

Schlank und groß: Bett mit „zero gravity mode“ bei Olympia in Peking imago images imago images/VCG

Die US-amerikanische Rennrodlerin Summer Britcher stellt das Bett auf Tiktok vor.

Schwerelosigkeitsmodus? Da mussten wir sofort eine Expertin fragen:

Es geht ja immer darum, den Druck vom Körper gleichmäßig im Bett zu verteilen und das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man den Rücken oder die Knie hochfährt. Das fühlt sich dann schwereloser an. Ob wir dadurch besser schlafen, kommt aber auf jeden einzelnen an. Physiotherapeuten sagen zum Beispiel, dass es viel besser ist, wenn der Körper ausgestreckt ist, weil sich dadurch die Muskeln nicht verkürzen.

Skispringen Olympia 2022 erklärt von: Kindern

Und zwar, damit wir es endlich mal kapieren: Kinder des Sportkindergartens der TSG Söflingen (Ulm) erklären Wintersportarten, heute Skispringen