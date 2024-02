Eine Serie im Frauenknast? Da denkt man direkt an „Hinter Gittern“ oder an billige Pornos. „Orange Is The New Black“ ist aber anders.

Orange Is The New Black basiert auf einer wahren Geschichte – Dreh- und Angelpunkt ist Piper Kerman. Sie kommt aus der weißen Mittelschicht und wurde von ihrer Freundin verpfiffen. Mit ihr hat sie in der Collegezeit zusammen Drogen geschmuggelt. Wie Piper mit der Knasterfahrung klar kommt, bildet die Rahmenhandlung der Serie.

Russische Mutti und ungehorsame Nonne

Das Tolle daran: Jede Folge erzählt die Lebensgeschichte einer Insassin und wie sie hinter Gittern gelandet ist. Da gibt es zum Beispiel Red, eine alte russische Mutti. Sie sitzt wegen Mordes und ist als Küchen- und Gartenchefin ganz oben in der Hackordnung. Oder Schwester Ingalls, eine Nonne und jahrelang aktiv in der Friedensbewegung. Sie ist wegen zivilen Ungehorsams im Gefängnis – nachdem sie sich an einen Zaunpfahl eines Atomkraftwerkes gekettet hatte.

Schwarzmarkt und Gewalt an der Tagesordnung

Es geht in der Serie um viele brisante gesellschaftliche Themen, die im Knast nochmal besonders hochkochen – wie Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Homosexualität, religiöse Konflikte und fehlende Bildung. Politik spielt also in der Serie eine große Rolle. Die Gefängnisse in den USA sind privatisiert, die Insassen werden nur weggesperrt, es gibt keine richtigen Therapien und nur provisorische Ausbildungsmöglichkeiten, dafür einen florierenden Schwarzmarkt und Gewalt.

Fazit

Die Serie fasziniert mich, weil sie Frauenschicksale komplex beschreibt. Sie brechen aus ihren Rollen-Klischees aus und entwickeln sich auch im Gefängnis weiter. Die Männer der Serie wirken dagegen eher einfältig und konturenlos, wie „American Pie“-Hauptdarsteller Jason Biggs. Der spielt den treubraven Freund von Hauptdarstellerin Piper. In den USA und auch in Deutschland wurde die Serie direkt zum Hit. Inzwischen sind drei Staffeln gelaufen, drei weitere sind in Planung.