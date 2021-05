Sie sind raus: die Nominierungen für den Oscar, den wichtigsten Preis der Filmbranche. „La La Land“ ist Favorit, was die Menge der möglichen Oscars angeht. Mit dabei ist auch der Film „Toni Erdmann“. Geht der Oscar in diesem Jahr vielleicht mal wieder nach Deutschland?

Räumt der Musical-Film La La Land auch bei den Oscars ab? Vermutlich! Denn was die Nominierungen angeht, spricht einiges dafür. Insgesamt wurde der Film 14 Mal nominiert. Unter anderem als bester Film, für das Drehbuch, Ryan Gosling als bester Schauspieler, Emma Stone als beste Schauspielerin, Damien Chazelle für die beste Regie, zweimal in der Kategorie Bester Song. So viele Nominierungen hatte bisher nur Titanic 1997 und der Film-Klassiker Alles über Eva aus dem Jahr 1950. Bei den Golden Globes war La La Land sieben mal nominiert und hat auch sieben mal gewonnen. Die Chancen stehen also ziemlich gut in Sachen Oscars-Absahnen!

Die größten Konkurrenten in der Kategorie Bester Film sind Moonlight und Arrival. Beide Filme sind jeweils acht Mal nominiert. Auch noch sehr stark mit jeweils sechs Nominierungen sind die Filme Lion, Manchester by the Sea und Hacksaw Ridge.

Nominiert als bester Film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Moonlight

Manchester by the Sea

Die Nominierten als beste Schauspielerinnen

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Die Nominierten als bester Schauspieler

Casey Affleck (Manchester ba the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

„Toni Erdmann“ als bester ausländischer Film nominiert

Ein Golden Globe ist es zwar nicht geworden, aber vielleicht klappt es ja mit dem Oscar: Das Familiendrama Toni Erdmann von Regisseurin Maren Ade ist als bester fremdsprachiger Film nominiert. Der Film ist vom SWR koproduziert worden. Insgesamt hatten sich 89 Länder dafür beworben. Der letzte deutsche Film, der offiziell für den Auslands-Oscar nominiert wurde, war 2010 Das weiße Band von Michael Haneke. 2007 holte der Stasi-Film Das Leben der Anderen von Florian Henckel von Donnersmarck die Trophäe nach Deutschland. Insgesamt sind fünf Filme in der Kategorie nominiert, unter anderem Ein Mann namens Ove aus Schweden und Tanna aus Australien.

SWR3-Kinocheckerin Anna Wollner schätzt die Chancen für Toni Erdmann auf den Oscar besser ein als bei den Golden Globes: International hat Toni Erdmann jetzt schon 29 Preise abgeräumt. Und Elle, der Film, der uns bei den Golden Globes die Trophäe vor der Nase weggeschnappt hat, also der größte Konkurrent, ist hier gar nicht dabei.“

Zweite Nominierung für Deutschland

Auch für den besten Soundtrack ist ein Deutscher nominiert: Der Düsseldorfer Komponist Hauschka hat zusammen mit Dustin O’Halloran den Soundtrack des Films Lion geschrieben. Die beiden waren schon vor ein paar Wochen für den Golden Globe nominiert und hoffen jetzt auf die ganz große Auszeichnung.

Die Oscars werden am 26. Februar in Los Angeles verliehen. Alle Nominierungen hat die Oscar-Academy auf ihrer Webseite veröffentlicht.

