Die Planung für den Osterurlaub ist nicht einfach. Die steigenden Corona Fälle in Deutschland und der Krieg in der Ukraine machen uns Sorgen. Hier sind Tipps für gute und günstige Reiseziele.

Spanien, Italien oder Türkei? Da wollen doch alle hin, sagt Bernd Schabbing, Experte für Tourismus- und Eventmanagement an der International School of Management. Er empfiehlt jetzt gegen den europäischen Mainstream zu buchen, um ein echtes Schnäppchen zu bekommen.

Fernreisen sind jetzt günstig

Der Traum von der großen Fernreise ist jetzt leichter zu erfüllen als bisher. Denn weite Ziele sind aktuell deutlich billiger als sonst, so Schabbing. Er empfiehlt zum Beispiel nach Reisen in Tunesien zu schauen. Wichtig sei, dass das Reiseziel verlässliche Standards in Punkto Gesundheit und Hygiene biete, wie zum Beispiel auch die Seychellen oder Dubai.

Mit diesen Tricks bei der Urlaubsbuchung sparen

Neben dem richtigen Reiseziel empfiehlt Bernd Schabbing nicht nur im Internet zu suchen, sondern auch in ein Reisebüro zu gehen:

Die haben teilweise vergleichbar und manchmal sogar günstigere Angebote als im Internet. Ich kann mich umfassend dort beraten lassen, kann auch nach Geheimtipps fragen. Die Leute dort haben Erfahrung, haben wissen und ich kann dann vielleicht schon diese guten, interessanten Angeboten der zweiten Reihe finden.

Flexibel bei Reisedauer und Flughafen bleiben

Wer nicht starr von Karfreitag für 5 oder 7 Tage bucht, sondern eher untypische Reisezeiten angibt und auch mal schaut, ob ein Flughafen, der etwas weiter liegt, nicht günstiger ist, der kann auch darüber 20 bis 30 Prozent sparen, empfiehlt Bernd Schabbing.

Richtig absichern

Eine Reiserücktrittversicherung sorgt besonders bei Corona oft nicht für den richtigen Schutz, sagt Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion:

Die Reiserücktrittsversicherung zahlt, wenn man unerwartet schwer erkrankt. Und genau das kann bei Corona das Problem sein. Denn wer sich infiziert, wird nicht immer schwer krank. Manchmal verläuft die Infektion sogar ganz ohne Symptome. Trotzdem darf man nicht reisen. Viele Versicherer übernehmen die Kosten in diesem Fall jedoch nicht.

Die Zeitschrift Finanztest hat Anfang des Jahres mehr als 30 Tarife untersucht. Nicht einmal bei der Hälfte reicht ein positiver Corona-Test, um die Stornokosten erstattet zu bekommen. Oft finden sich bei den Versicherungsbedinungen nicht mal konkrete Angaben dazu, wie bei Corona Infektionen oder Quarantäne umgegangen wird. Hier sollte unbedingt nachgefragt und um eine schriftliche Antwort gebeten werden.

Bessere Absicherungen

Mit dem Flex-Tarif können Kunden zwar kostenlos stornieren oder umbuchen, sogar ohne Angabe von Gründen, aber oft geht das nur bis zu 29 Tagen vor der Reise. Das ist mit Blick auf Corona Fallzahlen und Mutanten ein zu langer Zeitraum, in dem noch viel passieren kann. Wer sicher sein möchte, kann eine extra Coronaversicherung abschließen. Die springt ein, wenn man vor der Abreise in Quarantäne muss oder wegen eines positiven Tests nicht mitfliegen darf. Die Kosten sind nach Reisepreis gestaffelt und liegen in etwa zwischen 15 und 50 Euro.

