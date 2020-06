auf Facebook teilen

„Mädels! Hier sind ein paar natürliche Wege der zur Verhütung“. So beschrieb die Podcasterin Bria Badu ihren Tweet, in dem sie unter anderem Tipps gab wie: Wer nach dem Sex Papaya isst, der kann damit eine Schwangerschaft verhindern. Was steckt dahinter?