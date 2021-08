Perseiden sind im August das Sternschnuppen-Ereignis. Schön und beeindruckend kommen sie daher. Wir geben euch Tipps, wie ihr das Spektakel am besten sehen könnt!

In der Nacht vom 12. August auf den 13. August ist ein Höhepunkt der Perseiden-Sternschnuppen. Sie bereiten am Nachthimmel ein wunderbares Bild. Das solltest du nicht verpassen! Natürlich hängt es auch davon ab, ob der Himmel bedeckt oder klar ist. Auch Gernot Schütz vom SWR3-Wetterteam hat für uns einen Blick auf dieses Naturphänomen geworfen.

Der Höhepunkt der Perseiden ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Trotzdem macht es Sinn schon in den Nächten davor den Blick zum Himmel zu richten. Denn in den zwei Nächten davor ist zumindest aus meteorologischer Sicht die Chance etwas höher, dass wir uns was wünschen können…

Perseiden-Sternschnuppen im August

Nicht nur in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sollte unser Auge also wachsam sein. Allerdings wird wohl die Wolkenverteilung in dieser Nacht die beste Voraussetzung bilden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sei es zwar nicht wolkenlos, aber trotzdem stehen die Chancen auf Perseiden-Sicht gar nicht so schlecht, so Gernot Schütz. Vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz und im südlichen Baden-Württemberg sollen wenige Wolken unterwegs sein, sodass hier die Sicht klar sein wird auf den Himmel.

Leider nicht so gut ist die Sicht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wenn die meisten Perseiden am Firmament sind. In Baden-Württemberg und in der Pfalz können sogar einzelne Regenschauer oder Gewitter durchziehen. Zwischen diesen Regengüssen kann man jedoch Glück haben, es tun sich kurzzeitig Wolkenlücken auf.

Bessere Sicht auf den Himmel hingegen habt ihr im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Allerdings sollen auch dort nach Mitternacht einige Wolken aufziehen.

Was sind Perseiden?

Der Strom der Perseiden ist ein jährlich wiederkehrendes Himmelsphänomen. Die Erde wandert Mitte August durch eine Staubwolke im All. Der Staub stammt vom Kometen 109P/Swift-Tuttle. Je dichter der Staub an der Stelle ist, an der die Erde die Wolke im All durchquert, umso mehr Sternschnuppen sind zu sehen.

Im Sommer sind die Perseiden-Sternschnuppen ein besonderes Ereignis am Himmel, das man nicht verpassen sollte. Imago IMAGO / Ingo Wächter

Wie kann man Perseiden am besten beobachten?

Um die Perseiden-Sternschnuppen nicht zu verpassen, haben wir hier ein paar Tipps für euch.

Der perfekte Ort, um nach Perseiden-Sternschnuppen Ausschau zu halten

Sternschnuppen-Tipp 1:

Einen dunklen Ort suchen. Ihr solltet euch einen wirklich dunklen Platz abseits des Siedlungslichts suchen. Mal rausfahren, auf die richtig dunklen Hügel in der Umgebung beispielsweise. Dann nach Osten orientieren, aber den Mond am besten ganz aus dem Blickfeld lassen und großflächig den Himmel nach Leuchtspuren abscannen.

Wie kann ich die Perseiden am besten sehen?

Sternschnuppen-Tipp 2:

Geduldig sein, Zeit nehmen. Wer im Dunkeln was erkennen will, sollte nicht zwischendurch auf den hellen Handybildschirm schauen. Die Augen brauchen gut eine halbe Stunde, um sich komplett an die Dunkelheit zu gewöhnen. Jeder Blick in helles Licht verhindert, dass unsere Augen komplett auf diesen tollen, in ihnen eingebauten Nachtmodus umschalten.

Wann kann ich die Perseiden am besten sehen?

Sternschnuppen-Tipp 3:

Früh aufstehen. Die Perseiden sind abgeplatzte kleine Staubkrümel, die ursprünglich zu einem Kometen gehörten. Sie bilden eine sehr, sehr langgestreckte Kometenstaubwolke, durch die die Erde jedes Jahr im Sommer durchfliegt. Das ist so, als ob unser Planet einen Sandstrahler durchquert. Während dieses Flugs durch den Strahl aus Kometenkrümeln dreht sich die Erde natürlich weiter um sich selbst und in den frühen Morgenstunden hat sie sich soweit gedreht, dass wir direkt in den anfliegenden Kometenstaub reinschauen. Deshalb sind genau dann, vor der Morgendämmerung, auch die meisten Sternschnuppen zu entdecken.

Wie groß ist eine Sternschnuppe?

Damit ein Teilchen zur Sternschnuppe werden kann, muss es übrigens gar nicht groß sein – daumennagelgroß reicht aus. Das helle Aufleuchten hat nämlich vor allem mit der hohen Geschwindigkeit der Krümel aus dem All zu tun: Die Perseiden rasen mit bis zu 50 Kilometer pro Sekunde hinein in die Erdatmosphäre. Dabei pressen und erhitzen sie die Luft so sehr, dass sie zu leuchten beginnt. Die Kometenstaubkrümel selbst werden bei dem Prozess ebenfalls heiß und verdampfen. Aber das Leuchten, das am Erdboden zu sehen ist, stammt nicht von den Krümeln, sondern von der leuchtenden Luft.