Hinter Samuel liegt ein langer Weg – 36 Jahre lang war er Susanne. Als Mädchen in eine katholische Familie geboren, als Mädchen erzogen und aufgewachsen. Jetzt ist er ein Mann – und evangelischer Pfarrer.

Samuel fühlte sich nie als Mädchen und als katholisch auch nicht. Noch mit 18 wechselte er zum evangelischen Glauben. Das Geschlecht nach außen hin auch zu wechseln war dann deutlich schwieriger. Aber auch das hat er geschafft und kann jetzt endlich den für ihn richtigen Weg gehen.

Samuels Traum: Pfarrerin bzw. Pfarrer zu werden

Da hat man seinen Traumjob in einer tollen Region und eigentlich könnten jetzt alle Zeichen auf Glücklichsein stehen. Tun sie aber nicht.

Das war mein Traum, ich wollte Pfarrerin werden. Und das war ich. In einer tollen Gemeinde, mit wunderbaren Gottesdiensten, mit vielen Mitarbeitern. Und ich war todunglücklich.

Susanne wird zu Samuel

Ein Gefühl, das Samuel schon sein ganzes Leben begleitet hatte, wurde in dieser Zeit sehr präsent. Als damals junge Pfarrerin Susanne Schelle mit 30 Jahren in Villingen im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Ich wusste schon immer, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hatte keinen Namen dafür.

Aber genau diese Zeit ist ein Wendepunkt – Susanne wird mehr und mehr klar: Ich bin gar nicht Susanne, ich war nie Susanne. Ich bin transident – ein Mann in einem Frauenkörper. Gespräche mit Freunden und Eltern bringen immer mehr Gewissheit. Auch wenn die Eltern erstmal baff waren.

Das war ein Weg… Es war jetzt nicht so, dass sie gleich gesagt haben 'juhu, das hatten wir noch nicht'. Ich glaub, bei meinen Eltern war auch ganz schnell der Gedanke 'ohje, wie wird das? Wird er dadurch viele Schwierigkeiten haben? Wird er seinen Beruf verlieren? Wird er gehänselt oder gemobbt werden?' Und auch die Angst: was, wenn das eine falsche Entscheidung ist?

Geschlechtsangleichung war der richtige Weg

Aber als Samuel dann mit einer Therapeutin über alles gesprochen hatte, wurde ihm immer mehr klar, dass es eben genau der richtige Weg ist. Nicht mehr Susanne zu sein, sondern Samuel.

Ich hab mich dafür geschämt, dass ich nicht aussehe wie eine Frau und gleichzeitig gefreut, dass ich nicht aussehe wie eine Frau. Weil ich ja keine bin… Für mein Gefühl hat sich äußerlich gar nicht so viel verändert. Nur darf ich jetzt sein, so wie ich bin.

Samuel hat auf seinem Weg viel Gutes erlebt, viel Zuspruch. Dafür ist er außerordentlich dankbar. Er weiß, dass es vielen transidenten Menschen sehr anders ergeht. Auch sein Beruf stand nie auf dem Spiel. Er hat viel Rückhalt erfahren. „Natürlich gibt es Menschen, die etwas dagegen haben“, erzählt er, „aber damit komm ich viel besser klar, weil ich eben weiß, dass so viele hinter mir stehen.“

Ich bin der gleiche Mensch wie vorher auch. Ich bin ein bisschen mutiger tatsächlich. Auf jeden Fall glücklicher. Ich mach die gleichen Hobbys wie vorher, hab das gleiche Fahrrad, zieh ganz ähnliche Klamotten an wie vorher, nur die haben jetzt eine andere Größe.

Geschlechtsangleichung: Wenn der Partner zur Partnerin wird

Von der Frau zum Mann

Vor etwa einem halben Jahr war die OP, die ihn komplett zum Mann gemacht hat. Vorher war er schon knapp zwei Jahre in Hormontherapie. So ein klein bisschen was verändert sich doch, gibt er zu. Sein Lieblingsbeispiel ist das Autofahren. Wenn ihn früher jemand geschnitten hat, erzählt er, war ihm das eher egal. Heute regt er sich mehr auf, geht mehr auf Kontra. Auch das macht das Testosteron, aber es bewirkt eben auch dieses Gefühl des Angekommenseins.

Die emotionale Wirkung von Testosteron ist unglaublich schön. Jetzt stimmt es. Jetzt reagiert mein Körper auch so wie mein Kopf das erwartet.

Samuel nimmt die Welt jetzt anders wahr und natürlich wird auch er anders wahrgenommen. Das ist meistens total schön, erzählt er, aber bei Weitem nicht immer. Nämlich wenn er merkt, dass Menschen jetzt anders mit ihm umgehen, weil sie ihn als Mann erkennen. Vor allem Männer nehmen ihn jetzt eher ernst und das macht ihn wütend, weil er weiß, wie vorher mit ihm umgegangen wurde.

Ich musste früher schon immer lächeln, wenn jemand sagte, ich könnte das und das so gut, weil ich eine Frau bin… (lacht) und ich innerlich schon gedacht habe: Was für ein Quatsch! Ich kann das, weil ich ich bin. Und jetzt werden mir auf einmal Dinge zugeschrieben, weil ich ein Mann bin… Ich hab mich nicht geändert!

Samuel bleibt als Pfarrer in SWR3Land

In Samuels neuem Leben gibt’s demnächst auch schon wieder den nächsten Neustart. Im September fängt er eine neue Stelle als Pfarrer an. Gerade arbeitet er in Überlingen am Bodensee als eine Art Springer – 14 Gemeinden können ihn anfragen, wenn jemand ausfällt. Ab September ist er dann eigenständiger Pfarrer in einer Gemeinde. Wo genau möchte er noch nicht öffentlich sagen, aber er bleibt in SWR3Land. Und wie steht es in der Liebe? Er wäre bereit für eine Beziehung – und was das angeht, denkt er unbeschwert und vor allem offen in die Zukunft.

Ich glaub, dass es schön ist, wenn jemand versteht, welchen Weg ich gegangen bin. Und ich hab wunderbare Menschen getroffen, die männlich sind und wunderbare Menschen getroffen, die weiblich sind. Ich glaub, dass ich mich nicht in das Geschlecht eines Menschen verliebe, sondern in den Charakter, in die Persönlichkeit.

Auf Menschen zugehen war für ihn bisher nie leicht – das macht es auch schwer eine Beziehung aufzubauen. Aber der nächste Neuanfang in der neuen Gemeinde ist ja nicht mehr weit hin. Da werden sich sicher auch was das angeht neue Türen öffnen.