05. Oktober 2019 – Umweltmeteorologe Andreas Preußer

Es sind nur noch wenige Tage bis uns die Sonne hier auf 85°N nicht mehr mit ihren Strahlen erreichen kann. Da trifft es sich gut, dass sie sich zumindest an diesem Wochenende noch einmal kurzzeitig zeigt und uns mit tollen Farben und einem Hauch von Wärme versorgt. Auch dem

SWR3-Elch schien das heute früh zu gefallen (immerhin hatte es endlich Sinn, ständig die Sonnenbrille auf dem Kopf zu haben) – ich konnte ihn nur schwer davon überzeugen, wieder zurück ins warme Schiff zu gehen.

Mittlerweile sind wir an unserer auserkorenen Eisscholle angekommen und driften bereits mit einigen Kilometern pro Tag durch die Arktis, ganz grob in Richtung Nordwest. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir alle sehr beschäftigt sein, dieses Stück Eis zu unserem neuen Zuhause zu machen und unsere Messgeräte zu installieren. Mehr Infos dazu gibt es täglich in der MOSAiC Web-App.