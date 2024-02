Seit Tagen kleben die Pollen auf dem Auto. Also ab in die Waschanlage. Drei Stunden später: wieder alles gelb. Aber wie schädlich sind die Pollen eigentlich für den Lack und wie krieg ich sie ohne Waschanlage weg? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wir bilden es uns nicht ein, es ist wirklich so: Es sind besonders viele Pollen unterwegs. So ein Jahr mit vielen Blüten und damit auch mit vielen Pollen, nennt sich Mastjahr. Besonders aktiv sind die sogenannten Frühblüher (dazu gehört die Birke, aber auch Erle und Hasel), die gerade regelrecht explodieren. Auch, weil der April so überdurchschnittlich warm war. Was am Baum hübsch aussieht, kann auf dem Auto ganz schön nerven. SWR3-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer sagt, dass diese Pollen-Explosion noch eine Weile anhalten wird. Bis Mitte Mai auf jeden Fall, vielleicht auch noch bis Ende Mai.

Wie oft muss ich in die Waschanlage?

In die Waschanlage zu fahren lohnt sich im Moment also nicht so richtig. Kaum ist man mit seinem Auto blitzeblank aus der Anlage draußen, fallen schon wieder die nächsten gelben Körnchen auf die Frontscheibe. Ärgerlich, aber trotzdem empfehlen einige Experten, alle zwei bis drei Wochen in die Waschanlage zu fahren. Und das nicht, weil die Pollen schädlich sind für den Lack.

Machen die Pollen den Lack kaputt?

Denn die Pollen selbst können den Lack weder verkratzen, noch sind irgendwelche Substanzen enthalten, die die Farbe angreifen, so der ADAC. Oft kommt von den Bäumen aber noch mehr runter als der gelbe Staub: Harze oder der Honigtau von Blattläusen tropfen gleich mit auf das Auto. Und diese harzigen, klebrigen Substanzen sind tatsächlich ähnlich schädlich für den Lack wie Vogelkot. Besonders aggressiv wirken sie, wenn die Sonne drauf scheint und es warm ist. Der ADAC rät deshalb zu Waschprogrammen, die auch eine Vorwäsche dabei haben und wirklich alles runter spülen.

Und noch etwas kommt dazu: Oft liegen nicht nur Pollen auf der Scheibe, sondern auch Sand und Schmutz von der Straße.

Kann ich nicht einfach die Scheibenwischer anmachen?

Wenn wir dann die Scheibenwischer anstellen, kann der Sand oder Dreck sowohl das Glas zerkratzen als auch die Scheibenwischblätter. Hier also Vorsicht! Lieber erst einmal einen Eimer Wasser über die Frontscheibe schütten oder mit dem Gartenschlauch abspritzen. Bei Letzterem löst sich der Film natürlich noch ein bisschen besser, weil mehr Druck dahinter ist. So kommt das Gröbste runter. Dann: Scheibenwischer an.

Wer auf den Eimer Wasser verzichtet und darauf vertraut, dass die Scheibenwischer schon reichen werden, sollte die am besten vor der Fahrt schon mal in Gang setzen. Denn das Pollengemisch ist oft richtig schmierig und braucht ein paar Waschgänge, bis die Sicht frei genug ist, um anständig fahren zu können. Auto-Experten empfehlen, auch darauf zu achten, dass die Innenscheibe sauber ist.

Muss ich auch von innen putzen?

Kurz das Fenster offen gelassen, die Tür mit Schwung auf- und wieder zugemacht? Schon landet der Pollenstaub auch im Innenraum des Autos. Deshalb sollten wir darauf achten, ob die Frontscheibe auf beiden Seiten sauber ist. Denn wenn sich von innen eine Schicht ablagert, verschlechtert das die Sicht –insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung – natürlich genauso.

Besonders wichtig ist das auch für Allergiker. Denn eine allergische Reaktion während der Autofahrt ist nicht nur unangenehm, sondern kann gefährlich werden, warnen Verkehrsexperten.

Wer niest und dabei nur eine Sekunde lang die Augen schließt, fährt bei Tempo 50 schon 14 Meter im totalen Blindflug! Bei schnellerem Tempo auf der Autobahn verlängert sich die Strecke.

Die Empfehlung: ein Innenraumfilter fürs Auto, der Schmutzpartikel und Pollen abhält. Einige Autos haben das mittlerweile serienmäßig – also, einfach mal erkundigen oder nachschauen. Wichtig ist, dass der Pollenfilter regelmäßig auch ausgetauscht wird, damit er seinen Dienst noch tun kann.

Was kann ich als Allergiker noch machen?