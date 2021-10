Rund 90.000 Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen waren am 20-jährigen Einsatz in Afghanistan beteiligt. Ihnen wurde diese Woche emotional und eindringlich gedankt – aber ist das genug?

Es war ein schwieriger Einsatz, bei dem fast 60 Soldaten getötet worden sind – und der viele Leben verändert, beeinflusst und traumatisiert hat. Und ein Einsatz, der im Chaos geendet ist. Corinna Kirchhöfer war 2010 als Soldatin viereinhalb Monate in Afghanistan. An sie geht unser Posting:

SWR3 Posting der Woche von Berlin-Korrespondentin Jutta Kaiser

Liebe Corinna Kirchhöfer,

mit Enttäuschung, Wut und Trauer kämpfen Sie oft, aber am Mittwoch haben Sie das ganz Deutschland gezeigt. Anlass war ein Termin in Berlin – und dabei waren Sie selbst gar nicht eingeladen: Der Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan wurde offiziell beendet, mit mehreren Gedenkveranstaltungen.

Sie haben in Interviews erzählt, wie es war – als Soldatin in Afghanistan. Was Sie beschrieben haben, ist heftig: Zum Beispiel haben Sie Ihrer Familie gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen – dabei hatten Sie Todesangst. Das ist zehn Jahre her. Aber darüber zu reden und Bilder aus Afghanistan zu sehen, nimmt sie mit. Ich habe es ihnen angesehen und angehört und das hat mich sehr berührt. Dass Sie nicht zur Gedenkveranstaltung in Berlin zum Ende des Afghanistaneinsatzes eingeladen waren, hat Sie enttäuscht – und bestätigt. Darin, dass Sie keine Anerkennung spüren, für das, was Soldatinnen und Soldaten geleistet haben.

Das machen Sie nicht nur an Ihren persönlichen Eindrücken fest: Als die letzten Soldaten Ende Juni aus Afghanistan zurück nach Deutschland kamen – da war niemand aus der Bundesregierung am Flughafen. Ich war genauso fassungslos wie Sie, als ich davon hörte. Ein fast 20 Jahre langer Einsatz geht zu Ende, 59 Soldaten sind gestorben, unzählige traumatisiert. Und dann kommt die Truppe zurück und kein hochrangiger Politiker ist da, um Danke zu sagen und seinen Respekt auszudrücken?

Die Gedenkveranstaltungen jetzt in Berlin sollten das vielleicht ein stückweit wiedergutmachen. Ich glaube, das war wichtig. Ich verstehe aber auch, dass Sie als ehemalige Soldatin sich mehr wünschen. Zum Beispiel mehr Hilfsangebote. Wenn es nötig ist, auch nach Jahren.

Liebe Frau Kirchhöfer, ich hoffe, dass Sie die Hilfe bekommen werden, die Sie brauchen – und dass Sie irgendwann sagen können, dass Sie das alles hinter sich gelassen haben. Alles Gute für Sie!

Ihre Jutta Kaiser.

Einsatz in Afghanistan – Soldatin im SWR3-Interview

Im Zuge der Feierlichkeiten im Gedenken wurde diese Woche debattiert, ob die Soldaten in Deutschland genug Wertschätzung für ihren Einsatz erfahren. In den SWR3 Topthemen am Mittag berichtete die ehemalige Afghanistan-Soldatin Kirchhöfer von ihren persönlichen Erfahrungen.

Highlights anhören 13.10.2021 So sieht eine Ex-Soldatin auf ihren Afghanistan-Einsatz - Teil 1 Dauer 2:26 min

Highlights anhören 13.10.2021 So sieht eine Ex-Soldatin auf ihren Afghanistan-Einsatz - Teil 2 Dauer 2:34 min

Diskussion: Mangelnde Wertschätzung für die Soldaten der Bundeswehr in Deutschland?

Ein Zitat aus dem Interview wurde bei uns auf Facebook und Instagram heiß diskutiert.

Ich ziehe vor jedem Bundeswehr Soldaten meinen Hut. Die halten ihren Kopf für uns hin. Das sollten wir alle nicht vergessen!!!

Nein. Selbst als ich vor mehr als 20 Jahren meinen Wehrdienst mit Stolz absolviert habe waren Gegner immer präsent. Selbst auf einem Rastplatz auf ner Autobahn sind wir mal in Uniform angepöbelt worden. Leider war ich damals erst 21. Heute würde ich anders darauf reagieren.

Jede(r), der heute zum Bund geht weiß genau, es gibt Kampfeinsätze. Und es wird gut bezahlt. Aber gerade Afghanistan hat gezeigt, wie mit einer unüberlegten Entscheidung der Politik die Arbeit, die Mühen, die Opfer mit einem Wimpernschlag sinnlos wurden. Das ist das Problem bei diesen Einsätzen. Wir sind jetzt nicht viel weiter als vor dem Einsatz. Die Soldaten haben allesamt ihr Leben riskiert oder gar gelassen für nichts.