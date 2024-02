per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Der Hauptcharakter ist Jesse Custer. Ein ehemaliger Gangster, der die windschiefe Holzkirche seines Vaters in einem kleinen, klischeehaften texanischen Ort übernimmt und ein guter Prediger für seine Gemeinde werden will. Besser als predigen kann er allerdings Whisky saufen.

Seine Ex Tulip ist eine knallharte Gangsterin. Sie glaubt nicht an Jessies Priestermasche und will ihn für einen Job dabei haben – dabei geht es um einen Rachefeldzug. Zu diesem Duo kommt noch ein sich pausenlos Drogen reinziehender irischer Vampir namens Cassidy.

Der schlägt in Texas auf – wortwörtlich, als er aus einem Flugzeug voller Vampirjäger springt. Und noch skurriler wird es, als Jessie ein übernatürliches Wesen in sich aufnimmt – Genesis ist aus einer Blechdose entkommen und verleiht Jesse viel Macht.

Himmel & Hölle in Texas

Natürlich soll kein Mensch diese Macht haben und so sind himmlische und teuflische Kräfte daran Jesse Genesis wieder auszutreiben. Allerdings hilft Genesis Jessie dabei erst mal ein besserer Prediger zu werden – so gut, dass er sogar Kontakt zu Gott aufnimmt – naja fast.

Klingt verrückt – ist aber gut

Ich weiß, das klingt ziemlich wirr! Aber von so einer vermeintlich wirren Story und so komischen Charakteren sollte sich niemand abschrecken lassen. Mir hat gerade das sehr gut gefallen, weil für mich nicht schon von vornherein der Handlungsverlauf klar war. Wer mit etwas Gesplatter, Leichen, schwarzem Humor und vor allem mit schrägen Charakteren etwas anfangen kann, der sollte sich Preacher ansehen.