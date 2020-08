Seit Langem wurde spekuliert, wann Heidi Klum und Tom Kaulitz endlich heiraten. Offenbar ist das schon längst passiert – klammheimlich sollen sich die zwei im Februar das Ja-Wort gegeben haben.

Es soll am 22. Februar passiert sein – dem ersten Jahrestag von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Das berichtet die Bunte und beruft sich auf eine „verlässliche Quelle“. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Heimliche Hochzeit in schmucklosem Gerichtsgebäude?

Demnach haben sich die beiden in einem bei Promis beliebten Gerichtsgebäude in Beverly Hills mitten in Los Angeles trauen lassen. Damit das aber geheim bleibt, sollen sie eine sogenannte „confidential marriage licence“ gewählt haben – also einen vertraulichen Trauschein. Besonders festlich sei die Zeremonie dem Bericht zufolge nicht gewesen.

Dafür sollen die Moderatorin von „Germanys Next Topmodel“ und der Gitarrist von Tokio Hotel im Anschluss einen romantischen Tag miteinander verbracht haben. Vielleicht gab es dabei auch Spaghetti. Zumindest postete Klum dieses Bild einen Tag nach der angeblichen Hochzeit. Auffallend sind dabei auch die vielen roten Rosen im Hintergrund:

Erst im Dezember hatte Klum die Spekulationen um eine Hochzeit mit Kaulitz angeheizt. Auf Instagram schrieb die 49-Jährige „Ich habe Ja gesagt“. Dazu veröffentlichte sie ein Bild, auf dem sie mit Kaulitz in die Kamera grinst.

Für beide ist es nicht die erste Hochzeit

Für Klum wäre es die dritte Ehe. Sie war lange Jahre mit dem britischem Sänger Seal und vorher mit Starfriseur Ric Pipino verheiratet. Kaulitz war bisher einmal verheiratet. Allerdings hielt die Ehe mit der Schönheitskönigin Ria Sommerfeld nur kurz. Die beiden gaben sich 2015 das Ja-Wort. Im August letzten Jahres wurde ihre Scheidung amtlich.