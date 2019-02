„Das verrate ich nicht“

Heidi Klum und Tom Kaulitz scheinen auf Wolke sieben zu sein – zumindest von dem zu schließen, was das Paar nach Außen zeigt. Für viele Fans fehlt jetzt nur noch eins: ein gemeinsames Baby. Das scheint nach einem Statement von Bill Kaulitz – Toms eineiigem Zwillingsbruder – gar nicht so weit hergeholt. Bei der Verleihung der „Made for more“-Awards in München hat er nämlich auf die Frage, ob er bald Onkel werden könnte, laut OK! gesagt:

Da sage ich nichts zu. Ihr immer mit euren Fragen. Das verrate ich nicht. Bill Kaulitz, Sänger

Bei aller Spekulation: Ein Dementi klingt anders.

Heidi Klum trägt auffällig häufig weite Klamotten

Und auch ein andres Indiz lässt zumindest vermuten, dass an dem Statement etwas dran sein könnte: Heidi Klum zeigt sich – trotz tadelloser Figur – in letzter Zeit auffällig häufig in Schlabberlook und übergroßen Kleidern. Wie zum Beispiel auch bei den Golden Globe Awards. Da hatte das Model ziemlich viel Tüll mit dabei – vor allem um den unteren Bauch herum.

Aber auch in ihrer Freizeit und beim Dreh der aktuellen Staffel von „Germanys Next Topmodel“ scheint Heidi voll auf weite Klamotten zu setzen.