Ein Richter in New York hat jetzt angeordnet, dass eine Jury darüber entscheiden soll, ob der britische Sänger Ed Sheeran bei Marvin Gaye abgeschaut haben soll. Sheeran wird vorgeworfen, Rhythmus und Melodie vom Gaye-Hit „Let’s get it on“ bei seinem „Thinking Out Lout“ verwendet zu haben. Songwriter Ed Sheeran: Hat er bei Marvin Gaye geklaut? dpa/picture-alliance

Starke Ähnlichkeiten in beiden Songs

Es gibt wohl „wesentliche Ähnlichkeiten zwischen mehreren musikalischen Elementen“ der beiden Songs. Dabei sind die Kläger die Erben des Produzenten Townsend, der zusammen mit Marvin Gaye den Song „Let's get it on“ geschrieben hat. Marvin Gaye selbst ist 1984 bei einem Streit mit seinem Vater ums Leben gekommen. Er hat unter anderem Songs wie„Sexual Healing“ oder „Ain't no mountain high enough“ gesungen.

Ed Sheeran versus Marvin Gaye

Eine Einschätzung unseres SWR3 Musikexperten Matthias Kugler:

„Ich finde man hört Ähnlichkeiten, was den Schlagzeug-Beat angeht und auch in Teilen der Melodik und Harmonik. Aber die Frage ist: reicht das für ein Plagiat? Und da habe ich meine Zweifel. Man muss in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass Ed Sheeran einen sehr großen Output als Komponist hat. Er schreibt ja nicht nur für sich selbst, sondern als Co-Songwriter auch für andere Künstler wie in der Vergangenheit zum Beispiel Justin Bieber, Taylor Swift, Rita oder One Direction. Er musste sich in der Vergangenheit auch schon mit weiteren Plagiatsvorwürfen auseinandersetzen wie 2016, als es um „Photograph“ ging. Da wurde man sich außergerichtlich einig. Oder kürzlich bei „The Rest of Our Life“, das er zusammen mit drei weiteren Songwritern für das Country-Duo Faith Hill/Tim McGraw geschrieben hat – da läuft das Verfahren noch. Man hört als Musiker auf Tour natürlich auch viele Songs im Vorbeigehen und da bleibt manches auch unterbewusst im Ohr.“