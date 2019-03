Alt genug, um nicht mehr mit der ganzen Sippschaft unter einem Dach zu wohnen, sind die britischen Prinzen William (36) und Harry (34) ja schon lange. Und dass Harry ausziehen wird, sobald er eine eigene Familie hat, war auch schon länger bekannt. Jetzt hat das Königshaus aber auch offiziell den Segen dazu gegeben, dass Harry und seine Frau, Herzogin Meghan (37), sich mit Sack und Pack und eigenen Social-Media-Auftritten selbständig machen. Sie verlassen den Kensington Palast, wo auch Prinz William und Herzogin Katherine (37) mit ihren drei Kindern leben.

Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten Ende des Monats ihr erstes Kind Reuters

Harry und die hochschwangere Meghan werden bis zur Geburt des Kindes das „Frogmore Cottage“ auf dem Gelände von Schloss Windsor beziehen. Erwartet wird der oder die kleine Royal – das Geschlecht ist noch unbekannt – ab Ende März.

Auch wenn man das beim Wort Cottage vermuten könnte – klein ist das Anwesen nicht, die Zeitschrift Gala spricht von ungefähr zehn Schlafzimmern und beruft sich dabei auf Insider. Es wurde extra für Harry und Meghan renoviert.

Eigene Channels und eigene Angestellte

Bisher war das royale Quartett Cambridge/Sussex mit gemeinsamen Accounts in den sozialen Medien vertreten, jetzt werden Harry und Meghan ihren eigenen Auftritt bekommen; außerdem ein Büro im Buckingham Palast und eine PR-Chefin, die nur für sie arbeitet. Auch das stand in der Pressemitteilung des Königshauses. Die neue Beraterin Sara Latham ist ein Vollprofi – sie hat unter anderem auch schon für Hillary Clinton im US-Präsidentschaftswahlkampf gearbeitet.

Getrennt, aber glücklicher?

In letzter Zeit gab es in Klatschmagazinen immer wieder Gerüchte um Streit in der Königsfamilie: Meghan und Kate sollen sich nicht besonders gut verstehen. Beim letzten gemeinsamen Auftritt zum „Commonwealth Day“ in Westminster Abbey in London wirkte aber alles ganz harmonisch.

Meghan und Kate scheinen sich doch grün zu sein Reuters

Die eine Schneeweißchen, die andere Rosenrot – vielleicht sollten auch die Farben schon signalisieren, dass man nicht mehr in einen Topf geschmissen werden will. Oder in einen Palast.