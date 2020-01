Mit drei Golden Globes wurde „Once Upon a Time in Hollywood“ ausgezeichnet. Bedeutendste Auszeichnung dürfte wohl der Preis für die beste Filmkomödie sein. Quentin Tarantino bekam zudem einen Golden Globe für das beste Drehbuch. Brad Pitt wurde für seine Leistung in dem Film als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Zwei Preise für „Joker“

Der Preis für das beste Drama ging an den Kriegsfilm „1917“ von Sam Mendes. Er bekam außerdem den Preis als bester Regisseur. Der Film „Joker“ bekam zwei Preise: Joaquin Phoenix wurde als bester Hauptdarsteller in einem Drama geehrt, Hildur Guðnadóttir für den besten Soundtrack.

Elton John konnte sich über einen Golden Globe für den besten Filmsong freuen. Ausgezeichnet wurde „I'm Gonna Love Me Again“ aus „Rocketman“. Der Film wurde mit einem weiteren Preis gewürdigt: Rockstar Taron Egerton bekam einen Golden Globe als bester Darsteller in einem Musical oder Comedy.

Brad Pitt wurde als bester Nebendarsteller in „Once Upon a Time... in Hollywood“. Reuters

Für Tom Hanks standen alle auf

Als Tom Hanks mit dem Cecil B. DeMille Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, gab es im Publikum stehende Ovationen.

Laura Dern wurde für ihre Rolle als gerissene Anwältin in „Marriage Story“ als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Es ist der mittlerweile fünfte Golden Globe für die 52-jährige Schauspielerin.

Als bester nicht-englischer Film wurde das sozialkritische Thriller-Drama „Parasite“ aus Südkorea ausgezeichnet. Der Film handelt von einer vierköpfigen ärmlichen Familie, die sich bei reichen Leuten einschleicht.

Golden Globes setzen Zeichen gegen die Klimakrise

Neu bei der Preisverleihung in diesem Jahr war der Verzicht auf Fleisch und andere Tierprodukte beim Gala-Dinner. Die Veranstalter begründeten ihre Entscheidung mit der Klimakrise. Das thematisierte auch Schauspieler Russell Crowe in seiner Dankesrede für die Auszeichnung als bester Schauspieler in einer Mini-Serie oder einem Fernsehfilm. Seine Rede las Jennifer Aniston vor, Crowe selbst sei wegen der verheerenden Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben.

Mit einem Appell für die Betroffenen der Brandkatastrophe in Australien endete die 77. Preisverleihung der Golden Globes. Comedian Ricky Gervais verabschiedete sich mit den Worten: „Bitte spendet für Australien! Betrinkt euch und nehmt eure Drogen!“

Michelle Williams hält Rede für Recht auf Abtreibung

Und Schauspielerin Michelle Williams hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für das Recht auf Abtreibung. Sie sagte, ihre eigene Karriere sei nicht möglich gewesen, wenn sie nicht selbst hätte entscheiden dürfen, wann und mit wem sie Kinder haben wollte, sagte sie in ihrer Dankresrede. Sie bekam den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie für „Fosse/Verdon“.

Weitere TV-Preise gingen an das Familiendrama „Succession“ (beste Dramaserie und bester Hauptdarsteller Brian Cox), an die Britin Olivia Colman als Queen Elizabeth II. in der Netflix-Serie „The Crown“ sowie an „Fleabag“ von der BBC als beste Serie.

Zwei Golden Globes für „Chernobyl“

Die Fernsehserie „Chernobyl“ wurde mit zwei Golden Globes gewürdigt. Eine Auszeichnung gab es für die beste Miniserie, die zweite für Stellan Skarsgard als bester Nebendarsteller in einer TV-Produktion.

Bester Komödien-Hauptdarsteller wurde Ramy Youssef für seine autobiografische Serie „Ramy“ über einen US-amerikanischen Mittzwanziger mit ägyptischen Wurzeln. Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie wurde der Australier Russell Crowe als TV-Produzent Roger Ailes in „The Loudest Voice“. Patricia Arquette wurde für „The Act“ zur besten Nebendarstellerin ernannt.

Wichtigste Filmpreise neben den Oscars

Die Golden Globes sind nach den Oscars Hollywoods bedeutendste Filmpreise. Im vergangenen Jahr räumten vor allem „Green Box – eine ungewöhnliche Freundschaft“ in der Kategorie Komödie und der Queen-Film „Bohemian Rhapsody“ in der Rubrik Drama mehrere Auszeichnungen ab.