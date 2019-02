Jennifer Aniston will demnächst als US-Präsidentin ins Weiße Haus einziehen, mit einer lesbischen Partnerin als First Lady an ihrer Seite! Das ist nicht etwa eine weitere, reißerische Spekulation der Klatschpresse über Anistons Liebesleben, sondern der Inhalt einer für 2019 geplanten Polit-Comedy First Ladies. Zwei Filme laufen demnächst an: Dumplin – darin ist Aniston eine ehemalige Schönheitskönigin mit übergewichtiger Tochter. In Murder Mistery spielt sie mit Adam Sandler ein Ehepaar, das eigentlich Urlaub in Europa macht und plötzlich auf der Flucht ist.