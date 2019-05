Auf diese Nachricht haben Royal-Fans wochenlang gewartet: Um 6:26 Uhr am Montag Morgen sind Prinz Harry und Herzogin Meghan zum ersten Mal Eltern geworden. „Baby Sussex“ sei gesund und ein Junge, teilte der Buckingham Palace mit. Auch Herzogin Meghan gehe es gut, heißt es weiter. Auch Prinz Harry sei bei der Geburt dabei gewesen.

Warten auf den Namen

Jetzt beginnt das große Warten auf den Namen des Babys. „Ein amerikanischer Name kommt wohl nicht infrage“, sagte der britische Royal- und Benimmexperte William Hanson. Und was sich die Royal-Fans auch fragen: Wird Meghan sich so schnell nach der Geburt mit dem Neugeborenen in der Öffentlichkeit zeigen, wie es ihre Schwägerin Kate mit ihren drei Kindern gemacht hat?



Möglicherweise wird es eine Weile dauern, bis es die ersten Fotos von Baby Sussex gibt. Denn der Herzog und die Herzogin von Sussex – so ihr offizieller Titel – hatten schon vorher in einer Mitteilung des Buckingham-Palastes klargestellt, „die Pläne rund um die Geburt privat zu halten“. Trotzdem sagt ganz SWR3-Land „Herzlichen Glückwunsch!“.