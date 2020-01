Das Paar wolle sich von ihren royalen Verpflichtungen weitgehend zurückziehen – das haben die beiden am Mittwochabend bekannt gegeben. Das heißt: Harry und Meghan wollen in Zukunft finanziell unabhängig sein. Auf Instagram schrieb das Paar außerdem, künftig sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika leben zu wollen.

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

„Nach vielen Monaten des Nachdenkens und der Diskussionen haben wir uns entschieden, in dieser Institution eine neue fortschrittliche Rolle für uns zu finden“, schrieben Harry und Meghan dort. Sie würden daher als Senior-Mitglieder der Royals zurücktreten – gemeint ist damit der innere Zirkel der königlichen Familie mit vielen Verpflichtungen.

Charity statt königliche Missionen

Währenddessen habe man vor, die Queen und das britische Königshaus weiter zu unterstützen. Die „geografische Balance“ zwischen den zwei Staaten ermögliche, Söhnchen Archie einerseits mit Respekt für die royalen Traditionen zu erziehen, in die er hineingeboren sei – andererseits wolle sich das Paar distanzieren, um sich mehr auf seine geplante Wohltätigkeitsorganisation und auf die Familie zu konzentrieren. Einzelheiten zu dem Schritt würden später bekannt gegeben.

Nicht mal die Queen soll davon gewusst haben

Für ihre Entscheidung müssen die beiden viel Kritik einstecken – nicht zuletzt aus dem Königshaus selbst. Denn Berichten der britischen Zeitung The Telegraph zufolge soll nicht mal die Queen vom Rückzug des Paares aus den königlichen Pflichten gewusst haben. In einer ersten Reaktion des Palastes hieß es, man habe Verständnis für den Wunsch des Paares – stehe aber am Anfang und müsse noch wichtige Details klären. Eine Sprecherin kündigte „schwierige Gespräche“ an.

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Viele Fans von Prinz Harry und seiner Frau Meghan machten ihrem Ärger weniger diplomatisch auf Instagram Luft: Auf der Plattform hagelte es viele böse Kommentare, die meist gegen die frühere US-Schauspielerin Meghan gerichtet waren.

Harry und Meghan schon länger in der Kritik

Harry und Meghan waren schon in den vergangenen Monaten immer stärker in die Kritik geraten. So war ihnen zum Beispiel vorgeworfen worden, dass sie zu sehr auf ihr Privatleben pochen. Erst kürzlich hatten sie sich eine sechswöchige Auszeit von ihren Verpflichtungen genommen und waren mit Baby Archie nach Kanada gereist. Dort hatten sie mit Meghans Mutter die Weihnachtstage verbracht.