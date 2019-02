Matt Groening stammt aus Portland im US-Bundesstaat Oregon. Nach der Highschool machte er 1977 seinen Bachelor of Arts und arbeitete für die Campus-Zeitung The Cooper Point Journal. Dort schrieb er Artikel und zeichnete Cartoons.

Bevor er zum Fernsehen ging, schuf er die Comicreihe „Life in Hell“. Durch sie wurde der US-amerikanische Drehbuchautor und Filmproduzent James L. Brooks auf Groening aufmerksam. Er bot ihm 1985 an, für die „Tracey Ullmann Show“ zu zeichnen. Das tat Groening auch – darunter erste Kurzfilme der Simpsons.

Erfolgsstory Simpsons

dpa/picture-alliance

Als eigene Serie wurde die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ zum ersten Mal 1989 beim amerikanischen Sender Fox ausgestrahlt. Schnell war sie ein Publikumsliebling und Länder weltweit übernahmen sie.

Die Serie wurde inzwischen auch mehrfach ausgezeichnet. Sie bekam unter anderem 33 Emmys und 34 Annie-Zeichentrickpreise.

Außerdem bekamen „Die Simpsons“ im Jahr 2000 einen Stern auf dem Walk of Fame. Ihr Schöpfer Matt Groening musste etwas länger darauf warten – 2012 war es dann aber soweit.

Wer sind die Simpsons?

Die Serie spielt in der fiktiven amerikanischen Kleinstadt Springfield und dreht sich um das Leben von Familie Simpson. Sie besteht aus den Eltern Marge und Homer sowie den drei Kindern Bart, Lisa und Maggie.

Bei den Namen bediente sich Matt Groening übrigens größtenteils an Namen seiner Familie. „Lisa“ und „Maggie“ Groening sind seine Schwestern, „Margaret“ heißt seine Mutter, „Homer“ Groening ist sein Vater und „Abraham“ Groening sein Großvater – in der Serie Abe Simpson. Groening selbst sagt, er habe keinen kreativen Tag gehabt, als er sich an die Namensfindung machte.

Und es geht weiter

„Die Simpsons“ ist schon jetzt die am längsten laufende Zeichentrickserie in der TV-Geschichte der USA. Ende nicht in Sicht. Kurz vor Groenings Geburtstag kam die Ankündigung, dass mit der Serie auch nach mehr als 600 Folgen nicht Schluss sein wird. Es soll laut dem Sender Fox eine 31. und eine 32. Staffel geben.