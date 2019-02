„Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen“ – das singen die Ärzte in einem Song, der gerade auf ihrer Homepage zu hören ist. Der Songschnipsel verbirgt sich hinter einem Wort, das erraten werden soll.

Klar ist, die ersten beiden Buchstaben sind „A“ und „B“. Die restlichen sechs sind noch offen. Darüber läuft ein Countdown. Wie das Wort lautet, soll nach und nach in den nächsten Wochen gelüftet werden.

Im Netz wird aber natürlich schon wild spekuliert. Auch, ob es sich bei dem Wort um „Abschied“ handelt und damit das Aus für die Band:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Es gibt aber auch einige Fans, die glauben, dass sich die Band nicht auflösen wird:

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Sollte es sich tatsächlich um einen Ärzte-Abschied handeln, dann aber wohl nicht ganz so schnell. Für dieses Jahr stehen nämlich noch einige gemeinsame Auftritte der Band an. Am 16. Mai starten sie in Warschau ihre „Miles & More 2019“-Europatournee. Außerdem treten sie noch bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf.