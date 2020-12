Bisher lebte sie als Frau, jetzt hat sich der Star als Transgender geoutet: Aus der Schauspielerin wurde nun der Schauspieler Elliot Page. Neben großer Erleichterung hat er aber auch mit Ängsten zu kämpfen.

„Ich bin trans und mein Name ist Elliot“, verkündete der als Ellen Page in Kanada geborene Schauspieler am Dienstag in einem offenen Brief in den sozialen Medien. Er bedankte sich bei seinen Anhängern und Menschen, die ihn auf dem Weg zu seinem Outing immer unterstützt haben. Besonders die Transgender-Gemeinschaft habe ihn inspiriert und ihm dabei geholfen, sich endlich selbst so zu lieben, wie er ist. Nun könne er endlich seinem wahren Ich nachgehen.

Angst vor Hass und Gewalt

Obwohl Page es liebe trans und queer zu sein, sei seine Freude sehr zerbrechlich. Der Schauspieler hat nämlich Angst vor Abweisung, fiesen Kommentaren und Mobbing: „Die Wahrheit ist, obwohl ich mich im Moment zutiefst glücklich fühle, habe ich auch Angst. Angst vor Zudringlichkeit, dem Hass, den 'Witzen' und vor Gewalt“, schrieb Page in den sozialen Netzwerken.

Die Angst des Schauspielers ist nicht unbegründet, wie er selbst schreibt: „Die Statistiken sind erschütternd. Die Diskriminierung von Transgender ist weit verbreitet, heimtückisch und grausam“ – und habe schreckliche Folgen. Allein im Jahr 2020 seien 40 Transgender aus Hass ermordet worden. Außerdem seien rund 40 Prozent der erwachsenen Transgender selbstmordgefährdet.

Page macht sich für die LGBTQ-Gemeinschaft stark

Angesichts der erschreckenden Zahlen schreibt der Schauspieler an alle Hater gerichtet: „Genug ist genug. Ihr verletzt Menschen. Ich gehöre zu diesen Menschen und wir werden angesichts eurer Angriffe nicht schweigen.“ Am Ende des Posts hat er noch eine starke Botschaft für alle Transgender, die täglich mit Selbsthass, Hass von anderen Menschen, Missbrauch und Gewalt umgehen müssen: „Ich sehe euch, ich liebe euch und ich werde alles tun, was ich kann, um diese Welt zum Besseren zu verändern.“

Page hatte sich 2014 als lesbisch geoutet und wurde schnell zum Fahnenträger der LGBTQ-Gemeinde in Hollywood. 2018 heiratete er die Tänzerin Emma Portner.

Viel Liebe und Unterstützung für den Schauspieler

Nach dem Outing wird Page auch selbst von vielen Menschen unterstützt. Ein Twitter-User lässt den Schauspieler wissen: „Viele von uns unterstützen dich auf deinem Weg.“

@TheElliotPage @TheElliotPage Keep loving who you are, know many of us support you in your journey to be the best expression of yourself that you can be. ❤️ ❤️ ❤️ Alexis, Twitter, 2.12.2020, 6:30 Uhr

Ein anderer schreibt: „Ich bin stolz auf dich, das ist definitiv eine Zeit zum Feiern. Du wirst geliebt und gesehen.“

@TheElliotPage Proud of you, this is definitely a time to celebrate, you are loved and seen. Luis Lozano, Twitter, 2.12.2020, 7:16 Uhr

Und auch dieser Twitter-User wünscht Page alles Gute und dankt ihm für seinen Mut und Einsatz für die Trans-Gemeinschaft: „Reden rettet Leben“.

@TheElliotPage Thank you for your courage. Speaking up saves lives, I’m sure you know that. All the best you. Peace & blessings. ❤️ Crone-a-riffic, Twitter, 2.12.2020, 7:15 Uhr

Schauspieler wurde durch Teenie-Komödie „Juno“ bekannt

Page wirkte kürzlich in der Netflix-Superhelden-Serie „The Umbrella Academy“ mit. Bekannt wurde der Star aber in der Rolle als ungewollt schwangerer Teenager in der Komödie „Juno“. Im Jahr 2010 war Page neben Leonardo DiCaprio in dem Blockbuster „Inception“ zu sehen. Auch in einigen „X-Men“-Filmen spielte er mit.