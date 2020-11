Wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie müssen viele Dinge ausfallen – so auch große Halloween-Feiern. Das trifft Stars auf der ganzen Welt genauso wie Bürger und Bürgerinnen in Deutschland. Doch viele von ihnen holen sich den Grusel einfach nach Hause.

Normalerweise sorgen die Halloween-Feiern und die aufwendigen Horror-Kostüme der Stars für Aufsehen, doch in diesem Jahr ist auch das anders als gewohnt. Model Heidi Klum, die sonst für pompöse Kostüme bekannt ist, hat in diesem Jahr zwar viel Aufwand betrieben – allerdings nicht für die perfekte Verkleidung, sondern um eine wichtige Message im Halloween-Style abzusetzen.

Heidi Klum produziert Grusel-Kurzfilm mit Botschaft

Wegen der Corona-Pandemie hatte Heidi Klum ihre übliche Party abgesagt und stattdessen am Samstag ein Grusel-Video auf Instagram veröffentlicht. Darin sind neben Klum auch ihre Kinder sowie ihr Ehemann Tom Kaulitz zu sehen. Die Kinder verfolgen Klum als Mumien verkleidet, während der Star selbst in drei Kostümen vor ihnen flüchtet: in einer Ritterrüstung, angemalt als die Wand hinter ihr und auf einem Bett liegend im Design des Bettes.

Der rund fünfminütige Clip ist versehen mit der Botschaft: „Bleibt dieses Jahr an Halloween zu Hause. Verbringt eine gute Zeit mit eurer Familie. Und versucht einfach, euch nicht gegenseitig umzubringen.“

Kardashians trumpfen mit Spinnen-Installation auf

Wie Heidi Klum sind auch die Kardashians dafür bekannt, an Halloween keine Kosten und Mühen für das perfekte Grusel-Outfit und die passende Location zu scheuen. In diesem Jahr musste allerdings auch das zu Hause stattfinden. Offenbar kein Problem: Kim Kardashian-West postete auf Instagram ein Video einer riesigen begehbaren Spinne. Und das, obwohl das TV-Sternchen selbst panische Angst vor Spinnen hat, wie sie selbst in dem Video erklärt.

Selbst gingen Kim und ihre Kinder allerdings nicht im Spinnen-Motto. Stattdessen verkleideten sie sich zusammen mit Familienfreund Jonathan Cheban als Carole Baskin, Joe Exotic und ihre Tiger – eine Anspielung auf die Serie „Tiger King“. Kims Ehemann Kanye West fehlte bei der Gruppenverkleidung.

Mutter Kris Jenner schmiss sich in diesem Jahr in ein etwas klassischeres Kostüm: Sie postete ein Video von sich als Skelett-Lady in einem weißen Oldtimer.

Chrissy Teigen nach Fehlgeburt als weißer Schwan verkleidet

Model Chrissy Teigen, die zuletzt ihre Fehlgeburt publik gemacht hatte, war anlässlich des 31. Oktobers als weißer Schwan aus Schwanensee verkleidet. Ihr Mann John Legend war dagegen als Spider Man unterwegs – zumindest zu Hause.

Neil Patrick Harris teilt Halloween-Familienfoto

Auch Schauspieler Neil Patrick Harris und seine Familie ließen sich ihre alljährliche Halloween-Familien-Verkleidung nicht durch die Lappen gehen. Das Motto in diesem Jahr: Charlie und die Schokoladenfabrik. Die Zwillinge Gideon und Harper waren dafür als Charlie und Violett verkleidet.

David Beckham im Kürbis-Pulli mit Vampirzähnen

Auch Ex-Fußballstar David Beckham ließ es in diesem Jahr offenbar ruhig angehen: Auf Instagram postete er ein Bild, auf dem er zusammen mit seiner Tocher Harper Seven in einem Kürbis-Pullover mit Vampirzähnen zu sehen ist. Anlass für aufwändige Halloween-Kostüme gab es wohl auch bei den Beckhams in diesem Jahr nicht. Zuhause gefeiert wurde aber trotzdem.