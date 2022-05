Das kam völlig unerwartet: Der Keyboarder von Depeche Mode, Andy Fletcher, ist mit nur 60 Jahren gestorben. „Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold“, schreibt die Band auf Twitter.

„Wir sind schockiert und voller Traurigkeit über den viel zu frühen Tod unseres Freundes, unseres Familienmitgliedes und Bandkollegen Andy „Fletch“ Fletcher ", schreibt die Band am Donnerstagabend auf Twitter.

Weiter heißt es in dem Tweet: „Er hatte ein Herz aus Gold und war immer für uns da, wenn wir Unterstützung, ein gutes Gespräch, ein bisschen Humor oder ein kaltes Bier nötig hatten. Unsere Herzen sind bei seiner Familie und wir bitten in dieser schweren Zeit, an sie zu denken und ihre Privatsphäre zu respektieren.“

„Seid ihr nicht unsterblich?“

Die Fans von Depeche Mode und Andy Flechter trauern auf Twitter, Instagram und Facebook und auf Fanseiten um den Musiker – für viele „der Held meiner Jugend“.

Ich scrolle und scrolle durch die Nachrichten und will es nicht glauben. Muss es aber. Es stimmt.... Meine erste Platte, meine erste Liebe, mein erstes Konzert. Seid IHR nicht UNSTERBLICH? Nein, ich musste es jetzt erfahren.

Fletcher war Gründungsmitglied von Depeche Mode

Geboren wurde Andrew Fletcher 1961 in Nottingham, zog dann mit seiner Familie nach Basildon, wo er 1979 mit Martin Gore und Vince Clarke die Band Composition of Sound gründete. Als Sänger Dave Gahan dazu kam, nannten sie sich in Depeche Mode um und starteten ihre Weltkarriere.

Als Vince Clarke die Band schon 1981 wieder verließ und erst Yazoo und dann Erasure gründete, wurde auch die Rolle von Andy Fletcher wichtiger, wenn er auch nie direkt am Songwriting beteiligt war.

imago/Future Image

Fletcher spielt auf allen Alben von Depeche Mode

Fletcher war ein wichtiger Bestandteil von Depeche Mode. Er spielte auf allen 14 Studioalben und natürlich auch bei den Live-Shows von Depeche Mode.

Seit ihrer Gründung verkauften sie mehr als hundert Millionen Alben. Zu ihren größten Hits zählen Songs wie Personal Jesus, Enjoy the Silence oder People Are People. Erst 2020 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

People Are People – Depeche Mode

Andy Fletcher war ein hervorragender Keyboarder, ein absoluter Synthesizer-Fan und auch ein guter Bassist. Er wurde nur 60 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Grainne Mullen und die beiden gemeinsamen Kinder Megan and Joe. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.

SWR3-Korrespondentin Imke Köhler berichtet über das Leben von Andy Fletcher, seine Karriere, seine Depressionen und seine Familie:

Fans trauern um Andy Fletcher

Unter den Hashtags #depechemode und #AndyFletcher nehmen die Trauernachrichten der Fans von Depeche Mode und Andy Flechter kein Ende:

So geht auch ein Held meiner Jugend. @depechemode_de #DepecheMode #andyfletcher bin echt geschockt Traurig bin https://t.co/uz5jZfZRZq

Ich sitze hier gerade, heulend. Andy "Fletch" Fletcher ist gestorben. Mein Herz ist gerade wirklich ein Stück angebrochen. 😿 #andyfletcher #DepecheMode