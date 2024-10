Hoppala, wer stellt denn hier den „1 plus 1“-Rekord auf und trifft sich schon zum siebten Mal in unserem Podcast? Seit dem letzten Treffen ist viel passiert: Ariana ist jetzt Mama und Judith keine tagesschau-Sprecherin mehr. Aber die beiden können immer noch nicht genug voneinander bekommen. Na, wenn das nicht mal die Weichen für eine große gemeinsame Zukunft stellt…

„Baborie & Rakers“ hört ihr ab 11. Oktober exklusiv in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/baborie-und-rakers-sie-orgeln-sich-durchs-alphabet/13759699/

Lass uns gerne eine Bewertung da! Feedback, Freundschaftsbriefe & liebe Grüße an: 1plus1@swr3.de.

Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Produktion: Lina Britt Bajorat und Jo Bischofberger

Redaktion: Christina Gissi Winkler, Sandra Herbsthofer und Annamaria Herkt

Technische Betreuung: Maximilian Frisch

Schnitt & Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch

Sprecher*in: Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Leßmann

Line Producer: Lisa Golinski und Marc Bürkle

Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hielscher, Maxi Stumm und Amelie Kern