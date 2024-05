Am Samstagabend ist es so weit: Als krönenden Abschluss ihrer „Celebration World Tour“ gibt Madonna ein Gratis-Konzert an der Copacabana in Rio de Janeiro. Hier Proben anschauen!

Dass das Konzert kostenlos ist, ist nicht die einzige Besonderheit: Es soll auch ihre größte Show ever werden, „ ein unvergessliches Konzert an einem der schönsten Orte der Welt “. So wurde das Event zumindest am Montag auf der Website des US-Popstars angekündigt – am Samstagabend (Ortszeit Rio de Janeiro) ist es dann so weit. Mit dem Gratis-Konzert an der Copacabana in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro beendet Madonna ihre „Celebration World Tour“.

Die Show wird kostenlos sein, als ein Dankeschön an all ihre unglaublichen Fans auf der Welt, die mehr als vier Jahrzehnte ihrer Musik im Lauf der epischen Welt-Tournee feiern.

Wie Madonnas letztes Konzert in Mexiko lief, seht ihr hier:

Fans zeigen Videos von Proben in Rio de Janeiro

Die Vorbereitungen für das kostenlose Konzert laufen schon seit zwei Wochen auf Hochtouren: Immerhin soll es in die Musikgeschichte eingehen und die Copacabana für den Abend zur „ größten Tanzfläche der Welt “ machen. Vor Vorfreude darauf haben sich Fans schon vor dem Hotel versammelt und teilen Videos von den Proben des US-Popstars.

Hier checkt Madonna erst das Mikro und fragt die Menge, ob sie bereit sind. Jubeln ist die Antwort – dann performt sie ihren Hit „La Isla Bonita“.

Madonna rehearsing in rio right now. Video by my friend ❤️‍🔥 la isla bonita pic.twitter.com/KtqnnmVtzB

Auf diesem Video eines Fan-Accounts sind Menschenmengen zu sehen, die Madonna schon jetzt anfeuern:

The .@madonna's Brasillian fans do it better!! #madonna #madonnacelebrationtour #celebrationtour #madonnafans #queenofpop pic.twitter.com/LjAiBfPKef

Und hier alle zusammen: Fans, Lichtershow und Madonnas Probe von „Nothing Really Matters“:

2024.05.02 - #Madonna in Rio. Live rehearsals, «Nothing Really Matters».#MadonnaInRio #MadonnaCelebrationTourInRio #MadonnaNaGlô pic.twitter.com/x36Ph6q2vJ

Wie spektakulär das Konzert sein wird und was dafür alles aufgebaut wird, war übrigens Thema in der SWR3-Morningshow: Anneta Politi und Kemal Goga haben bei Brasilien-Korrespondentin Anne Herrberg nachgefragt.

Rio de Janeiro 3.5.2024 Wie spektakulär wird Madonnas Gratis-Konzert? Dauer 2:23 min Am 4. Mai gibt Madonna als krönenden Abschluss ihrer „Celebration World Tour“ ein Gratis-Konzert an der Copacabana in Rio de Janeiro. Wie spektakulär das Konzert sein wird und was dafür alles aufgebaut wird, war übrigens Thema in der SWR3-Morningshow: Anneta Politi und Kemal Goga haben bei Rio-Korrespondentin Anne Herrberg nachgefragt.

Gratis-Konzert von Madonna: Eine Million Menschen an der Copacabana erwartet

Der Einlass, so steht es auf der Website von Madonna, basiert auf einem „ first come, first serve “-Prinzip: Wer zuerst kommt, kriegt auch zuerst Tickets. Da die Show das einzige Konzert in Südamerika während ihrer Celebration-Tour ist und obendrauf nichts kostet, dürfte der Ansturm groß sein. Medienberichten zufolge rechnet die Stadt mit bis zu 1,5 Millionen Menschen auf dem Platz vor dem Belmond Copacabana Palace Hotel.

Ein ähnliches kostenloses Konzert an der Copacabana gab es übrigens 2006 von den Rolling Stones. Nach damaligen Schätzungen besuchten zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Menschen das Event.

Kritik an Gratis-Konzert in Brasilien

An dem Gratis-Konzert ist allerdings nicht alles so rosig, wie es auf den ersten Blick scheint: Damit das Konzert für die Fans nichts kostet, geht es auf den Nacken der kommunalen und regionalen Politik. Rund 12 Millionen Euro Steuergelder finanzieren das Konzert, so das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Viele Bürger und Bürgerinnen in Rio de Janeiro macht das wütend: Der Staat solle lieber in das Bildungs- und Gesundheitswesen investieren.

Deshalb gehört Madonna zu den ganz Großen

Mit sieben Grammys und mehr als 300 Millionen weltweit verkauften Tonträgern gehört Madonna zu den ganz Großen im Musikgeschäft. Zu ihren größten Hits zählen „Like A Virgin“, „Material Girl“ und „La Isla Bonita“. Und sie ist nicht nur als Sängerin unterwegs: Sie arbeitete auch schon als Regisseurin und Schauspielerin.