So jung wie Rihanna hat es demnach zur Zeit keine Frau allein zur Milliardärin gebracht. Doch finanziell sieht die 34-Jährige gegenüber der 75-jährigen Spitzenreiterin alt aus.

Dass Rihanna „rich as hell“ ist, ist schon länger bekannt. Nun hat das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ aber geschätzt, dass sie derzeit die jüngste Frau in den USA ist, die es „selfmade“, also aus eigener Kraft, zur Milliardärin gebracht hat. Dementsprechend ist Rihanna („Umbrella“, „Work“) die einzige Frau unter 40, die es in die „Forbes“-Liste der reichsten „Selfmade“-Frauen in den USA geschafft hat.

Rihanna hat wohl weniger Vermögen als Kim Kardashian

Mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar ist die 34-Jährige auf Platz 21 der Liste. Damit liegt sie hinter der US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (Platz 10). Sie und die Unternehmerin und Influencerin Kim Kardashian (41) besitzen demnach mehr als Rihanna.

Diane Hendricks: Mit „Häuslebauern“ viel Geld verdient

Die reichste „Selfmade“-Milliardärin dürfte in Deutschland den wenigsten bekannt sein: Diane Hendricks leitet einen US-Großhändler für Dächer, Verkleidungen und Fenster. Die 75-jährige besitzt nach Kalkulationen von „Forbes“ ein Vermögen von mehr als 11 Milliarden US-Dollar.

Jeff Bezos und Elon Musk im Ranking der Reichsten ganz vorne

Zum Vergleich: Amazon-Gründer Jeff Bezos wird vom Magazin ebenfalls als „selfmade“ eingeordnet. Er kommt demnach auf ein Vermögen von 190 Milliarden US-Dollar (Stand Mai). Damit liegt er auf Platz 2 der reichsten Menschen der Welt und hinter Tesla-Gründer Elon Musk.