Sie ist eine Ikone: Die US-Sängerin Tina Turner. Jetzt gibt es sie auch als Barbie-Puppe fürs Spielzeugregal.

Der Spielzeughersteller Mattel hat der US-Sängerin Tina Turner eine Barbiepuppe gewidmet. Das Unternehmen wolle damit die beispiellose Musikkarriere und den Weg der „Queen of Rock“ zelebrieren, heißt es auf der Webseite.

Den Hit „What's Love Got To Do With It“ performt die Tina Turner Barbie. Reuters

Puppe trägt Outfit von „What's Love Got To Do With It“

Die Barbie würdigt insbesondere ihren Welthit aus dem Jahr 1984 „What's Love Got To Do With It“ aus dem Album „Private Dancer“. Das Outfit der Puppe ist angelehnt an Tina Turners Outfit aus dem Musikvideo. Der Song belegte drei Wochen Platz eins der US-Charts. Außerdem erhielt die Sängerin drei Grammys für das Lied.

70 US-Dollar, etwa 71 Euro, kostet die Miniversion der Tina Turner. „Barbie ist stolz darauf, die unvergleichliche Karriere der 'Queen of Rock 'n' Roll' mit einer Tina-Turner-Barbie zu ehren“, teilte Mattel auf Instagram mit.

Tina Turner hat mehr als 180 Millionen Tonträger im Laufe ihrer Karriere verkauft. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Turner, die mit Mädchennamen Anna Mae Bullock heißt und ursprünglich aus Tennessee in den USA stammt, lebt seit über 20 Jahren in der Schweiz.

Ihr zu Ehren gibt es nicht nur eine Barbie. Seit 2018 wird im Musical „Tina“ das Leben der Sängerin gezeigt.