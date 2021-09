Jérôme Boateng muss 1,8 Millionen Euro zahlen: Seine Ex-Freundin hat dem ehemaligen Fußball-Weltmeister Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Das Gericht sieht das als erwiesen an.

Die Staatsanwaltschaft in München wirft Jérôme Boateng vor, seine Ex im Juli 2018 bei einem Urlaub in der Karibik attackiert zu haben. Laut Anklage soll er sie geschlagen, geboxt, ihr in den Kopf gebissen, sie auf den Boden geschleudert und dabei heftig beleidigt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren und eine Geldauflage von 1,5 Millionen Euro gefordert.

Hat Boateng seine Ex geschlagen?

Ein sachverständiger Mediziner hatte mit seiner Einschätzung die Schilderung des mutmaßlichen Opfers gestützt. Die Befunde seien weitgehend übereinstimmend mit der Hergangsschilderung von Boatengs Ex-Freundin.

Boateng hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, er habe sie nie geschlagen. Er habe sie nur von sich weggestoßen, als sie auf ihn losgegangen sei. Dabei sei sie dann gestolpert.

Boateng (r) steht neben seinem Anwalt.

1,8 Millionen Euro – keine Bewährung

Das Gericht ging am Ende im Urteil nur von „einem Faustschlag“ ins Gesicht aus. Das Amtsgericht München verhängte dann eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro, der höchstmögliche Tagessatz. Insgesamt muss Boateng also 1,8 Millionen Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Boateng spielte lange beim FC Bayern München. Mittlerweile wechselte der Verteidiger nach Frankreich zu Olympique Lyon. Für den Prozess reiste er nach München.