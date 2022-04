Muss Ex-Tennisstar Boris Becker hinter Gitter? Mit Spannung wird heute das Urteil in Lodon gegen ihn erwartet. Zuvor hat ihn die Jury in vier von 24 Anklagepunkte schuldig gesprochen.

Wenn er Pech hat, muss Becker für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der Grund: In seinem Insolvenzverfahren hat er Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro nicht offengelegt. Vor drei Wochen wurde der 54-Jährige in einem Prozess in seiner Wahlheimat London deswegen teilweise schuldig gesprochen, am Freitag gegen 13 Uhr wird nun das Strafmaß verkündet.

In diesen Punkten wurde Becker schuldig gesprochen

In vier von 24 Anklagepunkten sprachen die Geschworenen des Southwark Crown Court Becker schuldig. Unter anderem weil er eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert hatte, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen hatte, Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz verschwiegen hatte und Schulden ebenfalls verschleiert haben soll. Richterin Deborah Taylor könnte ihn nun bis zu sieben Jahre ins Gefängnis schicken.

Diese Verurteilung ist eine klare Warnung für diejenigen, die glauben, sie könnten ihr Vermögen verbergen und damit davonkommen. Sie werden ermittelt und strafrechtlich verfolgt.

Prozess in London: Kommt Boris Becker noch irgendwie davon?

Boris Becker kann noch Rechtsmittel einlegen. Sowohl gegen die Punkte, in denen er schuldig gesprochen wurde als auch gegen das Strafmaß. Bis zu einer Entscheidung darüber käme er aber voraussichtlich trotzdem in Haft. Sicher sind sich Beobachter, dass Richterin Taylor nicht die Höchststrafe von sieben Jahren verhängen wird.

Scheidung hat Boris Becker wohl viel Geld gekostet

Eigentlich sollte Boris Becker finanziell nich so schlecht dastehen: Der dreifache Wimbledon-Sieger hatte während seiner Karriere etwa 25 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingesammelt. Und nach eigenen Schätzungen hat er dann nochmal etwa dieselbe Summe mit Werbung verdient. Dennoch geriet er in finanzielle Probleme. Becker sagte vor Gericht, dass das unter anderem an der teuren Scheidung von Ex-Frau Barbara liegen würde. Außerdem müsse er hohe Unterhaltskosten für Tochter Anna Ermakowa bezahlen.

Becker lebt schon länger in London

Der Ex-Tennisstar lebt in London und kommentiert unter anderem für die BBC Tennisturniere. Bei den Briten ist er ziemlich beliebt. Seine Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro begleitete ihn jeden Tag ins Gericht, zuletzt war auch sein ältester Sohn Noah an seiner Seite.