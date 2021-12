Christian Streich, der vielleicht beliebteste Fußball-Trainer der Bundesliga. Hier sind seine besten Aussagen und der SWR3-Song zum 10-jährigen Jubiläum beim SC.

Für die Fans des SC Freiburg ist er sowieso ein Held, aber Christian Streich wirkt weit über seinen Verein und die Bundesliga hinaus. Viele schätzen seine Geradlinigkeit, seine klaren Aussagen, seinen Humor – und vor allem seine menschlichen Qualitäten, wie auch die SWR3-Community uns oft schreibt, wenn er wieder einen Spruch rausgehauen hat.

Deshalb lieben viele den Freiburg-Trainer Christian Streich!

Ein ganz guter Charakter... von Herzen alles Gute.

Ist zwar nicht mein Verein, aber definitiv einer der ehrlichsten und besten Trainer der Liga.

Alles Gute zu dem Jubiläum. Ich hoffe das er noch lange uns erhalten bleibt. Damit wir mehr an guten Sprüche hören können. Auch neben dem Platz.

Den Bundesliga-Stream gibt es kostenlos in der SWR3 App

Best-Of und Sprüche von Christian Streich

SWR3-Song: Best-Of Streich(quartett)

In der SWR3-Morningshow haben wir ihn gespielt, ihr wolltet ihn noch einmal hören – hier ist er, der SWR3-Song mit einem Best-Of von Christian Streich:

SWR3-Morningshow 29.12.2021 Best-Of Christian Streich feat. Streichquartet Dauer 0:57 min

Streich punktet mit Dialekt in der Bundesliga

Streichs Sprüche haben auch Kult-Charakter, weil er sie auf Alemannisch raushaut – auch wenn er das selbst nicht so bezeichnen würde, weil er nach Eigenaussage eigentlich versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Das „Chrrr“ kriegt der Mann aber nicht raus, der gebürtig aus Weil am Rhein kommt – aus SWR3Land, direkt an der Schweizer Grenze.

Alemannisch-Kurs mit Christian StreichWenn es irgendwo Alemannisch-Unterricht gibt, bitte gebt uns bitte Bescheid😅Posted by SWR Sport on Friday, November 19, 2021

10 Jahre und so viele Sprüche!

Ihr wollt noch mehr? Kein Problem, Christian Streich gibt es her. Diese Best-Ofs geben einen kleinen Überblick über 10 Jahre beim SC Freiburg:

Seit 10 Jahren ist Christian Streich Trainer vom SC Freiburg und erfreut uns seitdem nicht nur auf dem Platz, sondern auch mit seinen Sprüchen. 🥳 Glückwunsch zum Jubiläum, Legende! 😁Posted by SWR3 on Tuesday, December 28, 2021

Jung und dynamisch Christian StreichChristian Streich (SC Freiburg) – der vielleicht coolste Trainer überhaupt – feiert seinen 53. Geburtstag. Wir huldigen ihm mit einem Best-of Streich. SWR SportPosted by SWR3 on Monday, June 11, 2018

Christian Streich beschreibt den Fußball immer wieder humorvoll

Fußballer-Sprüche sind Kult, das macht einfach Spaß, wenn nach dem Spiel die Standard-Fragen mal ein bisschen anders beantwortet werden. Das haben wir schon bei Sprüche-Königen wie Oliver Kahn oder Jürgen Klinsmann gefeiert. Aber die Sprüche von Christian Streich in Sachen Fußball können da durchaus mithalten:

Christian Streich hat mal wieder einen rausgehauen. 😊Posted by SWR3 on Wednesday, December 15, 2021

Heute vor neun Jahren hat Christian Streich auf der Trainerbank des SC Freiburg Platz genommen. Und da sitzt der Fußballphilosoph auch heute noch! Wir sagen: Alles Gute! Auf die nächsten neun Jahre!Posted by SWR3 on Tuesday, December 29, 2020

Streichs Sprüche in Sachen Fußball-Politik

Streich zeigt klare Haltung, auch was politische Fragen rund um Spielergehälter angeht oder die Frage, wem die Bundesliga gehört.

SC Freiburg-Trainer Christian Streich über Spielergehälter, Gi...Für eine Rekordablöse von 222 Millionen Euro wird Fußballprofi Neymar Jr. voraussichtlich zu PSG - Paris Saint-Germain wechseln. Eine unvorstellbare Summe für den Otto-Normalverdiener. Christian Streich, der Trainer vom SC Freiburg, hat eine ganz deutliche Meinung - auch dazu, was die Geldgier mit Menschen macht.Posted by SWR3 on Thursday, August 3, 2017

Newcastle United? Schwierig, findet Christian Streich. 🙅‍♂️Posted by SWR Sport on Sunday, November 7, 2021

Christian Streichs Aussagen in der Corona-Pandemie

Auch in der Corona-Pandemie hat Christian Streich sich geäußert. Insbesondere das Impfen, aber auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft und Toleranz waren für ihn ein großes Thema, das auch bei uns in den sozialen Netzwerken unter seinen Zitaten immer wieder stark diskutiert wurde.

Die Bundesliga geht wieder los! SC Freiburg-Coach Christian Streich freut sich auf die neue Saison – mit Zuschauern in den Stadien. Zum Thema Impfen hat der Fußballlehrer eine klare Meinung. ⬇⚽️Posted by SWR3 on Thursday, August 12, 2021

"Es gibt immer unterschiedliche Auffassungen, um die Notwendigkeit eines Impfschutzes", sagt Freiburgs Trainer Christian Streich. Dennoch hat er beim Thema Impfen eine klare Meinung.Posted by SWR Sport on Friday, August 13, 2021

Bescheidene Weihnachtswünsche in Freiburg. 😊Posted by SWR3 on Monday, December 20, 2021

Streich zu sozialen Medien als Unterrichtsfach

Auch in Sachen soziale Medien äußert sich der Fußball-Trainer immer wieder. Als Vater hat er eine klare Meinung dazu, wie wichtig Medienkompetenz heute ist und dass es in der Schule eine größere Rolle spielen sollte.

Streich: "Soziale Medien sollten ein Unterrichtsfach sein"Christian Streichs Brandrede zum Umgang mit dem Internet



SC FreiburgPosted by SWR Sport on Thursday, November 24, 2016

Christian Streich unterschreibt immer nur für ein Jahr beim SC

Bleibt für viele Fans noch eine Frage: Warum unterschreibt Streich eigentlich den Vertrag beim SC auch nach 10 Jahren immer nur für ein Jahr? Hier ist seine Antwort, die uns vielleicht auch für unseren Alltag inspirieren kann: