Die Influencerin Dariadaria ist von Sexismus gehörig genervt. Kurzerhand reserviert sie einen Teil des Thermalbads in Bad Vöslau nur für Frauen. Sie erntet einen Shitstorm.

Die Österreicherin Madeleine Darya Alizadeh – besser bekannt als Instagram-Influencerin und Modeunternehmerin @dariadaria – ist stinksauer und genervt von schlechten Anmachsprüchen in der Öffentlichkeit und Sexismus in der Gesellschaft. Deswegen hat sie einen Bereich des Thermalbads in Bad Vöslau nur für „weiblich gelesene Personen“ am Freitag für sechs Stunden reserviert. Männer durften zu dieser Zeit in diesem Teil des Freibads nicht schwimmen gehen. Sie konnten nach wie vor in andere gemischte Bereiche. Im SWR3-Interview sagt Dariadaria:

„Frauen müssen sich an Orte zurückziehen können, an denen sie sich sicher fühlen.“

In einem Insta-Post erklärt sie:

Während es in manchen Ländern bereits Frauenbäder gibt, ist das Angebot in Österreich quasi nicht existent. Anfang des Sommers habe ich mir die Idee in den Kopf gesetzt, ein Bad für einen einzigen Tag sicher(er) zu machen: kein male gaze, kein blöd angemacht werden.

„Diskriminierung, männerfeindlich und Scharia-Gedanken“ – Shitstorm im Netz

Nach ihrer Insta-Ankündigung gab es zwar viel Zuspruch, doch einige User sprachen ihr Unverständnis über die Aktion aus. Teilweise beleidigten sie Dariadaria. Im SWR3-Interview spricht sie über die schlimmsten Kommentare:

Nachrichten 3.9.2021 Interview mit Dariadaria Dauer 2:06 min

Um die negativen Kommentare auszuhalten, brauche sie ein dickes Fell, wie sie auf Instagram schrieb:

Stadt Wien sagte ab

Zuerst hatte Dariadaria versucht, ein Freibad in Wien für die Idee zu gewinnen. Doch die Stadtregierung lies das nicht zu. Laut Dariadaria werden die Einnahmen komplett an den Afghanischen Frauenverein gespendet. Sie sagte im Interview: „Wenn die Politik und die Gesellschaft es nicht schaffen, müssen wir solche safe spaces kreieren.“